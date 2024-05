Deiver Machado: “Después de los partidos en Francia, me escriben de Selección Colombia”

Deiver Machado es uno de los jugadores importantes del Lens, de Francia, y tras recuperarse de una dura lesión, volvió a jugar y rápidamente se consolidó nuevamente en el onceno titular.

Por eso, este jueves, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ hablaron con el lateral izquierdo colombiano, quien dio sus sensaciones de su presente en Europa y del anhelo que tiene de volver a la Selección.

“Bien gracias a Dios, nuevamente volviendo de la lesión, ya al 100 por ciento con normalidad, preparándonos para el partido de mañana contra Lorient. Lo importante es mostrar ese nivel que tenía antes de la lesión, para estar en el radar. Estar bien es lo que cada día intento, hacerlo bien y he venido poco a poco. En el equipo en los últimos partidos estoy con mayor tiempo jugando, me siento en mi nivel, esperar terminar quintos en la liga de Francia”, dijo de entrada Deiver Machado.

Sobre la Selección Colombia y como venía siendo convocado constantemente antes de su lesión, contó que aún lo tienen en la mira y preguntan por su condición.

“Después de los partidos me escriben, a todos los jugadores que están en el radar del profe, Carlos me pregunta cómo me sentí, si terminé con molestias, etc. Ellos viven pendientes”, confesó Deiver Machado.

Deiver Machado en duelo contra el PSV, por la Champions League. Foto: AFP.

Acá más declaraciones de Deiver Machado en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Lo que ha mejorado en Europa

“Creo que acá gané mucha más madurez y aprendí mucho más de saber llegar al área con visión de terminar la jugada en gol. Con el esquema que jugamos puedo pisar mas área del rival, entonces tengo más la posibilidad de llegar y exteriorizar la jugada o asistir”.

*Las dificultades cuando llegó a Francia

“Al principio un poco complicado, el tema de la comunicación, pero cuando llegué a Francia a Toulouse había un uruguayo y tuve ayuda, pero luego me tocó jugármela. Me adapté al equipo, fui cogiendo un poco más el idioma, el tema futbolistico que es lo primero que debes enfatizar y eso me sirvió muchísimo para afianzarme y estar hoy así”.

*Su cuota goleadora a pesar de ser lateral

“En Nacional no hice gol, pero asistí, en Millonarios hice 7 goles y varias asistencias y ya en el Lens llevo también siete goles. Es producto de que he venido creciendo más en ese aspecto y me he esforzado para llegar al área y definir la jugada de buena manera para beneficio del equipo”.

*Lo que más extraña de Colombia

“El clima es lo que más extraño de Colombia, al principio me daba duro pero uno se adapta, pero para el entrenamiento no es lo mismo con sol, que con lluvia o nieve. Entonces por ahí se hace un poco frio en los entrenamientos. La comida bien acá, se consigue de todo prácticamente de verdad así qué en la casa comemos como en Colombia”.