César Farías: "Me causa tristeza las difamaciones que se dieron de mi paso por América"

Una de las noticias que sacudió el ambiente del fútbol colombiano en estos días tuvo que ver con la salida del técnico César Farías del América de Cali, que no logró la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay I 2024.

Y luego de conocerse la decisión tomada al interior de los vallecaucanos, el entrenador venezolano habló este jueves con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' sobre temas relacionados con Tulio y Marcela Gómez, dueño y presidenta del club; de los jugadores y de algunas especulaciones que se han tejido en medios de comunicación con respecto a la relación con algunos integrantes de los escarlatas.

"Lo de las amenazas a mí; jamás. Si uno va a ese ruido de redes sociales donde algunos comentarios son severos, otros son producidos y cuando hay tanta fabula de la calle y tanto 'fake news' se dice cualquier cosa. La gente cuando voy a un café o a un restaurante, me saluda, me pide fotos, hablamos de futbol, en cali han sido muy cordiales conmigo. Más allá del estadio, América tiene una hinchada exigente, con energía y fuerza. Sin embargo pudimos terminar y eso lo agradezco", expresó el entrenador con respecto a hechos extrafutbolísticos de los que se habló en la presente semana, con supuestas intimidaciones por su presencia en los 'Diablos Rojos'.

Tras ello, dio ciertas explicaciones respecto al rendimiento mostrado en el cuadro 'escarlata'. "No me estoy excusando. A veces las cosas salen bien, a veces no. Me entregaron el equipo con una jornada menos, sin pretemporada, sin haber elegido un jugador. Entiendo y me adapto al formato y a los esquemas del club, pero desde el día uno, en mi concepto, faltaba un 'killer'", explicó.

Publicidad

"Yo no me estoy quejando de eso, sino que esos son los esquemas del club, mi visión la puedo decir y sostener y esa visión a lo mejor trae incomodidades. Yo soy un hombre que acata las reglas, pero expongo mis motivos y puntos de vista y a lo mejor eso no es agradable para todo el mundo", complementó el DT.

Más declaraciones de César Farías en 'Blog Deportivo'

César Farías, DT del América de Cali. Colprensa.

Publicidad

Respecto a las declaraciones de Tulio Gómez, mayor accionista del América...

"No me gustan esos comentarios. Me he mantenido al margen y descalifico totalmente la infamia porque usted me puede de decir: 'vea, usted no pudo con el América' y le voy a decir que es verdad. Asumo la responsabilidad y no estoy excusándome y lo más lógico era que saliera mal el arranque, en este caso, y no, cuando hubiera acomodado el equipo".

Sobre la opinión de Tulio Gómez y la presunta mala relación con los dirigentes y jugadores del América

"Hablé con Tulio (Gómez) el pasado lunes y ese día jamás me mencionó nada de eso, solamente que no era un caso fácil. Reflexionando,me faltó un poco de mano dura, pero tampoco quería sobrepasar los lineamientos de la institución, porque habían cosas que no estaba de acuerdo, pero lógicamente trataba de llevarlos adelante. Cada entrenador tiene su manual y es una situación normal. Yo soy de los que piensa y cree que los dirigentes a dirigir, los jugadores a jugar y el entrenador a entrenar".

Su futuro y lo que se habló extraoficialmente de su salida del América de Cali

"Me causa tristeza las difamaciones que hubo y no me voy a defender de algo sin sentido. No me quiero apurar, quiero tener tranquilidad para decidir mi próximo paso, pero ya empezaron a aparecer algunas cosas, como también aparecieron a lo largo de este trimestre, porque siempre se decía que me iban a sacar".

¿El América fue el último equipo que dirigió en el fútbol colombiano?

"Agradezco al fútbol colombiano que me recibió en un momento difícil y le agradezco y dirigí 49 partidos los cuales disfruté mucho, un fútbol competitivo, con un folclor hermoso. Si me preguntan hoy, creo que debería cambiar de dirección porque a veces la gente se aburre de la misma cara y no quiero llegar a eso. Prefiero quedar con un buen recuerdo; a ser un tipo cansón, pero eso no esta escrito".