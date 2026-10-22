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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Deportivo Cali, a cuartos de final de Copa Libertadores Femenina; superó 3-2 a Universidad de Chile

Deportivo Cali, a cuartos de final de Copa Libertadores Femenina; superó 3-2 a Universidad de Chile

Este jueves, en Ecuador, Deportivo Cali venció en un reñido partido a Universidad de Chile, en la ultima jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Universidad de Chile vs Deportivo Cali.
Universidad de Chile vs Deportivo Cali.
Deportivo Cali.

El Deportivo Cali colombiano, que ganaba por tres goles, sufrió al final para vencer este jueves por 2-3 a la Universidad de Chile en un partido de la última jornada del grupo D de la Copa Libertadores femenina, con lo que selló su clasificación a los cuartos de final y decretó la eliminación del equipo chileno.

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Las colombianas abrieron el marcador en el minuto 7 con un gol de María Morales, quien aprovechó un rebote tras un potente lanzamiento de tiro libre. La jugada fue revisada para descartar un posible fuera de juego, pero finalmente el tanto subió al marcador.

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Después, en el minuto 18, Ingrid Guerra marcó otro tanto tras una asistencia de Paula Medina y, en el 35, Morales volvió a aparecer para meter el tercero del Cali después de aprovechar un rebote de un disparo de Karla Viancha.

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A pesar del desajuste en el marcador, Universidad de Chile apretó el acelerador y reaccionó rápidamente. En el minuto 38 Daniela Zamora metió el primer gol de las chilenas, de penalti.

Apenas dos minutos después, Fátima Acosta metió el segundo y dejó el marcador en 2-3.

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Tras una primera parte de mucho dinamismo y cinco tantos, la segunda estuvo marcada por interrupciones, faltas y lanzamientos de tiro libre. El empate nunca llegó para Universidad de Chile, que además perdió a una jugadora tras la tarjeta roja a Claudia Herrera en el minuto 81.

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Deportivo Cali alcanzó siete puntos en su grupo, mientras que Universidad de Chile solo sumó uno.

La Copa Libertadores femenina se disputa en Quito.

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