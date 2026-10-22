Mensaje claro en el Deportivo Cali; “no podemos relajarnos, hay que llegar fuertes a cuadrangulares"

Deportivo Cali es el actual líder de la Liga BetPlay 2026-II con 29 puntos luego de 15 partidos disputados y tras el categórico triunfo 0-3 sobre Llaneros. El equipo dirigido por Rafael Dudamel registra nueve partidos sin perder de manera consecutiva.

Por eso, este jueves, en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con Daniel Giraldo, uno de los pilares de este equipo 'azucarero' y uno de los hombres de experiencia del conjunto vallecaucano, que destacó el buen momento, pero sobre todo el grupo unido que hay en el plantel.

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"La verdad, el balance es positivo. Hicimos un partido, como lo mencionaban, muy inteligente desde la parte táctica y un trabajo de mucho desgaste. Como decía el profe, la zona derecha de ellos tenía mucha injerencia, con jugadores de buen pie y mucha profundidad. Logramos controlar eso y nosotros, con nuestras armas, proponer un juego de ida y vuelta", dijo de entrada sobre la victoria 3-0 contra Llaneros.

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A Giraldo le consultaron si ya estando clasificados a cuadrangulares pueden tender a estar más tranquilos en el cierre del 'todos contra todos', a lo que respondió que "lo que menos podemos hacer ahora es relajarnos. Ahora debemos seguir sumando la mayor cantidad de puntos posible porque hay un tema de reclasificación y, viendo cómo está todo, podemos aspirar a una Copa Libertadores. Entonces, yo creo que el equipo está consciente de eso. El punto invisible también está ahí. Hay que apuntar a ganar y todos sabemos que, en estos últimos partidos, el equipo que entre más fuerte puede sacar diferencia en los cuadrangulares".



Acá más declaraciones de Daniel Giraldo, del Cali:

*Mentalidad en el equipo

"Al grupo nos falta un poco más. Queremos seguir avanzando y sumando puntos. Quedan cuatro partidos y queremos sumar la mayor cantidad posible".

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*La presión o las dudas durante el campeonato

"La duda o el caos fue más desde la parte externa. En la interna sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. En los partidos que no se ganaron, igualmente estábamos jugando bien. Teníamos el objetivo de que, a estas fechas, debíamos estar mejor posicionados y, gracias a Dios, con el trabajo de todos, el equipo está en una gran posición".

Cali le ganó a Llaneros en la Liga BetPlay II-2026. Foto oficial del Deportivo Cali

*La confianza que transmitió Dudamel

"El profe Dudamel tiene mucha experiencia y él nos decía eso: que estuviéramos tranquilos, que él estaba tranquilo con lo que estábamos haciendo. Eso nos llenó de confianza y así se vino la seguidilla de partidos de la mejor manera. Cada partido tenemos más confianza, nos afianzamos y eso es importante. Ante las bajas por lesiones, al que le ha tocado estar ha respondido. Eso hace que un grupo crezca y aspire a cosas grandes".

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*El trabajo táctico frente a los rivales

"Se estudió al rival. Sabíamos por dónde atacar a Llaneros. Con Junior se hizo un trabajo similar; lastimosamente, contra Junior no logramos concretarlas. Contra Pereira nos quedamos con diez muy temprano y eso hizo que no tuviéramos la misma frecuencia de ataque".

*La influencia de Dudamel en el grupo

"Es un conjunto de cosas. El profe es muy sabio, con mucha experiencia, y eso lo hace ser muy directo hacia el mensaje que nos da, que nos quiere transmitir. La forma en la que nos hace llegar ese mensaje es muy importante. Es una persona que te respeta mucho y valora la parte humana, y uno está presto con ese tipo de entrenadores".