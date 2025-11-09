Durísima patada a Kevin Mier en partido en Cruz Azul; al agresor ni amarilla le mostraron

Por la fecha 17 de la Liga MX, Cruz Azul se enfrentó en condición de local a Pumas. El encuentro terminó a favor del equipo dirigido por Efraín Juárez, que se impuso 3-2 con goles de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina, mientras que por la ‘Máquina Cementera’ anotó un doblete Gabriel Fernández.

No obstante, más allá del resultado, la noticia pasó por la lesión del guardameta colombiano Kevin Mier, quien recibió una fuerte patada de Adalberto Carrasquilla que obligó a su sustitución. El arquero se mostró visiblemente afectado por la acción, mientras que el infractor no fue amonestado pese a la dura entrada.

De momento, se desconoce la gravedad de la lesión de Mier, lo que tiene preocupado a todo el entorno de Cruz Azul de cara a las finales de la Liga MX.



Así fue la brutal patada que recibió Kevin Mier

🚨 INHABILITACIÓN YA 🚨



Carrasquilla debe ser sancionado por una entrada desmedida y con tacos al frente, peligrosa y dirigida a lesionar a Kevin Mier. ¡Protejan a los jugadores! ⚠️ pic.twitter.com/Vh9p9jbxGu — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) November 9, 2025

La federación no puede permitir que uno de sus equipos grandes se quede fuera de liguilla, pierden negocio.



Lo que le acaban de hacer a Kevin Mier es roja aquí, en China y en Afganistan.



LE ESTAN ROBANDO A CRUZ AZUL. pic.twitter.com/XvLLdRnGB1 — Fan Azul 💙 (@SoyFanAzul) November 9, 2025