DT de Cruz Azul explotó ante patada con los taches arriba en contra de Kevin Mier; polémica arbitral

La brutal patada que recibió Kevin Mier encendió las alarmas en Cruz Azul durante el duelo frente a Pumas por la fecha 17 de la Liga MX. El guardameta colombiano fue protagonista de una dura acción que lo obligó a abandonar el campo visiblemente adolorido, dejando en vilo al conjunto ‘cementero’ a pocos días de las finales del torneo.

El hecho se produjo en una jugada dividida en la que Adalberto Carrasquilla impactó con fuerza a Mier dentro del área, provocando preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico. A pesar de la evidente dureza de la entrada, el árbitro no mostró tarjeta al jugador de Pumas, decisión que generó polémica entre los aficionados.

El compromiso finalizó 3-2 a favor del equipo dirigido por Efraín Juárez, con goles de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina, mientras que Gabriel Fernández descontó con un doblete para Cruz Azul. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por la incertidumbre que rodea el estado físico del portero colombiano.

Por ahora, el cuerpo médico del club evalúa la gravedad de la lesión de Kevin Mier, cuya posible ausencia sería un duro golpe para Cruz Azul en la recta final de la Liga MX.



El malestar del DT de Cruz Azul por la acción contra Kevin Mier

Kevin Mier y su DT en Cruz Azul, Nicolás Larcamón. Fotos: AFP y X de Cruz Azul

Durante la rueda de prensa posterior a la derrota ante Pumas, el entrenador argentino Nicolás Larcamón se mostró visiblemente molesto con el arbitraje, aunque prefirió no entrar en detalles para evitar una posible sanción, según sus propias palabras.

"No estamos permitidos, porque nos multan. Es muy difícil, no podemos hablar del arbitraje, que es muy diferente. Me quedo con la sensación de un desarrollo en el que, a pesar de que ellos encontraron el primer gol, la respuesta del equipo fue muy positiva. La respuesta del equipo fue muy positiva, donde revertimos el marcador con una producción ofensiva muy dominante", dijo el entrenador de Cruz Azul.

Y añadió: Un partido que se pone cuesta arriba con la expulsión, estábamos a la espera encontrar esa acción de gol que nos permitiese sentenciar el partido, pero Pumas con un hombre más nos lastimó (...) la acción y la salida de Kevin nos complicó la ventana de cambios porque te precipita a hacer variantes".