A James Rodríguez lo despidieron de León de la Liga MX; "gran recuerdo en México"

James Rodríguez llegó al Club León con la ilusión de hacer historia y escribir páginas doradas. Sin embargo, nada salió como esperaba. En primera instancia, descalificaron al equipo del Mundial de Clubes; de igual manera, dijo adiós en cuartos de final del Clausura de la Liga MX y fue penúltimo en la tabla de posiciones del Apertura.

Ahora, en cuanto a los números que registró, el mediocampista colombiano disputó un total de 34 partidos, en los que fue titular en 28 de ellos, marcó cinco goles y brindó nueve asistencias. Además, se convirtió en capitán, siendo líder dentro y fuera de las canchas. Y es que su último juego con 'la fiera' fue el sábado 8 de noviembre.

Por la fecha 17 de la primera fase, que fue la última del 'todos contra todos', estuvo desde el arranque, brindó un pasegol y se retiró ovacionado por los aficionados, que reconocieron su entrega. Esto ocurrió en el estadio Nou Camp, donde perdieron 1-2 frente a Puebla, y donde su entrenador reveló la charla que tuvo con el 'cafetero'.

"Antes del partido, le pedí a James Rodríguez que lo disfrutara. No fue una despedida bonita como hubiéramos querido, pero de una forma u otra, la gente le expresó todo su cariño cuando salió, algo que él agradeció. Solo resta que, a donde vaya, dejará un buen recuerdo en México y desearle lo mejor", afirmó en rueda de prensa.

Publicidad

Ignacio Ambriz, estratega del conjunto 'esmeralda', añadió que "a su salida, me dedicó unas palabras, que me quedan guardadas. Solo resta desearle lo mejor a donde llegue porque es un gran jugador". Ahora, también le envió un mensaje a los miles de hinchas, pidiéndoles perdón por la mala campaña en el segundo semestre.

James Rodríguez, volante colombiano del Club León, en el partido contra Puebla, por la Liga MX Getty Images

"Mal con nuestra afición. Entendible la queja que tienen con nosotros y el equipo. Al final, te sientes incómodo y te duele porque esta hinchada siempre muestra cariño y apoyo. Era un partido donde no peleábamos por nada y casi lo llenan, entonces eso duele. Fue un torneo malo para el Club León", expresó el técnico, que la pasó mal.

Publicidad

"Tenía la ilusión de cambiar el equipo, así que me voy con un sabor amargo a casa. Vamos a preparar lo que se viene, pensando en armar un buen equipo. No tendré vacaciones porque me quiero sentar, analizar y tomar las mejores decisiones para la institución. Vamos a pasar un informe de lo que se busca", sentenció, de cara al 2026.



Vea la rueda de prensa de Ignacio Ambriz, donde habló de James Rodríguez