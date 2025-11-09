Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier salió en muletas, tras sufrir una lesión: la imagen que preocupa a todos

Kevin Mier salió en muletas, tras sufrir una lesión: la imagen que preocupa a todos

Después de recibir una dura infracción, en Cruz Azul contra Pumas, el arquero, Kevin Mier, no pudo seguir en cancha y revelaron un video que alarmó a más de uno.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, sufrió una dura falta en la Liga MX y salió lesionado
Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, sufrió una dura falta en la Liga MX y salió lesionado
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad