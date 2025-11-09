Habló el responsable de la brutal patada que sacó en camilla a Kevin Mier

Mucha tela por cortar ha dejado la brutal patada que recibió el portero colombiano Kevin Mier por parte del panameño Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, en el duelo frente a Cruz Azul por la fecha 17 de la Liga MX. La dura acción obligó a la sustitución inmediata del arquero, quien tuvo que salir en camilla ante la preocupación del cuerpo técnico y de sus compañeros.

De momento, se desconoce la gravedad de la lesión del guardameta ‘cafetero’ de 25 años, quien tuvo que salir en camilla, por lo que se teme lo peor a la espera del parte médico oficial de Cruz Azul.

La jugada se presentó sobre los 45 minutos del primer tiempo, cuando el exarquero de Atlético Nacional salió a despejar una pelota dividida. En su intento por cortar la jugada, Carrasquilla impactó con fuerza al colombiano, quien cayó al suelo con visibles gestos de dolor. Pese a la dureza del contacto, el árbitro solo mostró tarjeta amarilla al futbolista panameño, decisión que ha generado amplio debate en la prensa mexicana, la cual considera que la infracción ameritaba la expulsión.



Carrasquilla habló tras la patada que le pegó a Mier

Kevin Mier, arquero colombiano, salió en camilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas, por la Liga MX Getty Images

Tras el encuentro, que finalizó con victoria 3-2 para Pumas en el Estadio Azul, con goles de Jorge Ruvalcaba, Álvaro Angulo y Alan Medina, mientras que Gabriel Fernández marcó un doblete para Cruz Azul, Adalberto Carrasquilla ofreció declaraciones en exclusiva para 'TUDN'.

Publicidad

“Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, quería cortar la jugada (…) el árbitro al final toma una decisión porque sabe que no fue con mala intención y él (Mier) al final me queda pegando (…) me voy muy triste porque sé que es un jugador de Selección y no sé qué tiene, me gustaría disculpar frente a él”, expresó el mediocampista de 26 años.

"Quiero pedirle una disculpa a Kevin. Mi intención nunca fue sacarlo del partido, quería cortar la jugada"⚽🔥



Palabras de 'Coco' Carrasquilla, sobre la jugada en la que sale lesionado, con probable fisura, Mier



🔴 #LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/DPWMVeXk3e — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) November 9, 2025

Números de Kevin Mier

En la presente campaña con Cruz Azul, Kevin Mier ha disputado un total de 17 partidos entre todas las competiciones, en los que ha recibido 26 goles y ha mantenido su portería en cero en cuatro oportunidades, acumulando 1.530 minutos en cancha. Su posible baja sería un duro golpe para los dirigidos por Nicolás Larcamón, que afrontan la recta final de la Liga MX con la esperanza de contar con su arquero titular.