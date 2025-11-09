"Al agresor de Kevin Mier lo hubiera echado hasta Teresa de Calcuta; no hay justificación"

Kevin Mier llegó a Cruz Azul y no solo se ganó su puesto como titular, sino que, además, se convirtió en una pieza clave con sus atajadas, estilo para jugar y liderazgo bajo los tres palos. De hecho, guio a su equipo a clasificar a los cuartos de final del Apertura de la Liga MX. Sin embargo, el equipo podría no contar con el guardameta.

El sábado 8 de noviembre, en el estadio Banorte, por la fecha 17, que fue la última del 'todos contra todos' para definir los clasificados a cuartos de final y quienes jugarán el play-in, se presentó un hecho que preocupó. Sobre el final del primer tiempo, Adalberto Carrasquilla presionó al guardameta colombiano y le cometió una dura falta.

La infracción fue tan fuerte que lesionó al arquero 'cafetero', pues no pudo seguir en el campo de juego y, como si fuera poco, salió en camilla, entre lágrimas y se le vio con hielo, cuando estaba en el banco de suplentes. De igual manera, se retiró en muletas y, por eso, las reacciones en territorio mexicano no se hicieron esperar.

"Adalberto Carrasquilla se barrió de forma irresponsable contra Kevin Mier. Debió ser expulsado y también tiene que permanecer inactivo hasta que el colombiano se recupere. No hay forma de justificar lo que hizo el jugador panameño de Pumas", escribió el perioidista, David Faitelson, en su cuenta oficial de 'X'.

Kevin Mier, arquero colombiano, salió en camilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas, por la Liga MX Getty Images

Pero no fue el único que opinó al respecto. En el programa 'Fútbol Picante', el periodista, Eduardo Brizio, afirmó que "esta jugada no era de roja, era de ministerio público. La acción importante ocurrió cuando se lanza con el cuerpo descontrolado, hace impacto con ambas piernas, se lo lleva, le dobla la pierna y lo lesiona".

"NO ERA DE ROJA, ERA DE MINISTERIO PÚBLICO"



Eduardo Brizio es contundente sobre la polémica entrada de Carrasquilla que dejó fuera a Mier.



Disfruta AHORA el debate por ESPN y #DisneyPlus. pic.twitter.com/Mx1IiNw4oq — Futbol Picante (@futpicante) November 9, 2025

"El VAR llama al árbitro para que revise la acción y lo eche, pero dice que no es roja, sino solo con amonestación. Hasta la madre Teresa de Calcuta lo hubiera echado. Me parece extraño que no lo haya expulsado. No influyó en el resultado, pero sí en la conducción. Igual no se le puede echar toda la culpa al árbitro", sentenció.