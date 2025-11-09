Así quedó la pierna de Kevin Mier, tras fuerte falta que lo lesionó; "sospecha de fractura"

Pumas clasificó al play in (repechaje) de la Liga MX, tras vencer 3-2 a Cruz Azul, por la fecha 17 de la fase regular del torneo Apertura 2025, donde Toluca aseguró el liderato al imponerse 2-0 al América. Sin embargo, la imagen de ese compromiso tuvo a Kevin Mier como protagonista, ya que se retiró lesionado, en camilla y llorando.

El equipo del entrenador mexicano Efraín Juárez terminó con 21 unidades y se hizo con el último cupo para la ronda de play in. De esa manera, los dos primeros partidos del play in se jugarán así: Tijuana (7°) contra Juárez (8°) y Pachuca (9°) frente a Pumas (10°).

Cruz Azul en PROBLEMAS 😱



Kevin Mier fue asistido para salir del Estadio Cuauhtémoc 🚨



El portero de La Máquina recibió una falta de Adalberto Carrasquilla y no pudo continuar en el partido. pic.twitter.com/L4A0med2m6 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 9, 2025

Por otro lado, Cruz Azul se quedó con 35 puntos y no pudo recuperar el liderato, el cual le había arrebatado, unas horas antes, el Toluca. Justamente, los equipos clasificados directamente a cuartos de final son Toluca (1°), Tigres (2°), Cruz Azul (3°) América (4°), Monterrey (5°) y Guadalajara (6°).

Así quedó la pierna de Kevin Mier.



Le harán estudios en las próximas horas.



No pinta bien. pic.twitter.com/KcYEI3H1lo — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) November 9, 2025

Pero las miradas se quedaron con el guardameta colombiano, Kevin Mier, que sufrió una dura falta de Adalberto Carrasquilla y no pudo continuar en la cancha. De hecho, minutos más tarde, se le vio en el banco de suplentes con hielo en la zona donde sufrió el impacto.

El rostro de Kevin Mier lo dice todo… Ojalá no sea nada delicado para el portero de Cruz Azul. pic.twitter.com/qBbxppmmKV — Ingeniero Celeste (@IngenieroCelesT) November 9, 2025

Y eso no fue todo. Medios mexicanos publicaron una serie de videos y fotografías de cómo le quedó la pierna y, de paso, saliendo en muletas, con dificultad para caminar y hasta siendo ayudado por algunos de los integrantes del equipo.

Kevin Mier, guardameta colombiano del Cruz Azul, se lesionó en el partido contra Pumas, por la Liga MX Getty Images