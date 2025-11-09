Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la pierna de Kevin Mier, tras fuerte falta que lo lesionó; "sospecha de fractura"

Así quedó la pierna de Kevin Mier, tras fuerte falta que lo lesionó; "sospecha de fractura"

En el partido entre Cruz Azul y Pumas, el arquero colombiano, Kevin Mier, salió de la cancha en camilla, y en México revelaron imágenes de cómo quedó su pierna.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
Kevin Mier, arquero colombiano, salió en camilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas, por la Liga MX
Kevin Mier, arquero colombiano, salió en camilla en el partido entre Cruz Azul y Pumas, por la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad