Edgar Guerra y un final de 'novela' dramático: ya tendría nuevo equipo en el fútbol internacional

Edgar Guerra viene siendo uno de los nombres que más resuena en los últimos días. El jugador ha estado envuelto en una 'novela' debido a su situación contractual con Millonarios, equipo con el que tiene vínculo hasta junio de 2024.

Sin embargo, el jugador ya tendría decidido el no continuar con el cuadro 'embajador' y, según varios rumores, todo apunta a que el extremo iniciaría una nueva etapa en el fútbol internacional, negociando como agente libre, cosa que quería evitar el equipo capitalino.

Según información de la periodista Claudia Elena Hernández, el nacido en Becerril, municipio ubicado en el departamento del Cesar, tendría todo cerrado para firmar por el Club Deportivo León de Guanajuato, de México.

De hecho, según la mencionada comunicadora, Guerra viajaría este mismo 31 de enero rumbo a tierras mexicanas de cara a terminar de concretar su paso al fútbol internacional.

Publicidad

"Edgar Guerra, con contrato hasta junio del 2024 con Millonarios, viaja hoy a México, se debe presentar al CD León de Guanajuato", de esta manera se informó en su perfil oficial de 'X'.

El jugador viene de no ser convocado para el más reciente partido de Millonarios contra Atlético Bucaramanga y tras el encuentro, en la respectiva rueda de prensa, Alberto Gamero, técnico de los 'embajadores', dio explicaciones de lo que estaba sucediendo alrededor del atacante. Tampoco el cesarense fue citado para el duelo contra Alianza FC.

"Edgar Guerra no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando a eso, si se cuadra o no se cuadra; esa es la única razón por la cual no ha venido", aclaró el director técnico samario.

Publicidad

¿Qué fue lo que pasó entre el exagente de Edgar Guerra y el jugador?

Edgar Guerra, jugador de Millonarios. @MillosFCoficial

El pasado 30 de enero, Diego Torres, quien venía siendo agente de Edgar Guerra, salió a aclarar que él ya no tiene nada que ver con el extremo , además de hacer hincapié en que ya no hay un vínculo ni siquiera con la empresa a la que el agente pertenece.

"Edgar Guerra actual jugador de Millonarios, no tiene en la actualidad ningún vínculo legal conmigo, ni con la empresa que represento", aclaró Torres.

Por otro lado, también quiso complementar la información dada, comentando que, actualmente, hay una demanda en contra de Guerra, debido a que no se cumplió con el contrato que lo ligaba al representante.

Publicidad

"Actualmente, cursa en su contra una demanda que interpusimos en su contra por incumplimiento contractual", fue lo dicho por el también empresario.

Finalmente, también dejó claro que lo que está sucediendo entre Millonarios y el futbolista respecto a su situación contractual, no tiene nada que ver con él. "Así mismo, aclaro que al no ser su representante, no soy responsable de la situación que actualmente se presenta con Millonarios para su renovación".