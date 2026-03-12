Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa recibieron 'baldado de agua fría' en Europa League; dura caída

El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa recibieron 'baldado de agua fría' en Europa League; dura caída

Los dos colombianos, quienes estuvieron presentes en cancha con Real Betis, cayeron por la mínima diferencia frente a Panathinaikós, en los últimos minutos del juego.

Por: EFE
Actualizado: 12 de mar, 2026
Editado por: Gol Caracol
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, en duelo con Real Betis por la Europa League.
Foto: Getty Images.

