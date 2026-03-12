No son buenas las noticias de la lesión de Mayra Ramírez, la Selección Colombia quedó en alerta

Mayra Ramírez, una de las figuras de la Selección Colombia femenina, fue portadora de malas noticias en las últimas horas de este jueves; mismas que preocupan en la 'tricolor' para los retos venideros, que incluyen compromisos en la Liga de Naciones de la Conmebol con rumbo al Mundial del próximo año en Brasil.

La talentosa delantera del Chelsea femenino estaba recuperándose de una lesión en el tendón de la corva, que había sufrido durante un partido de preparación frente al Milan el pasado 30 de agosto; sin embargo, el más reciente reporte desde el cuadro 'blu' es preocupante; recayó y se perderá lo que resta de la temporada.

Mayra Ramírez, delantera que milita en el Chelsea femenino. AFP

Fue Sonia Bompastor, la directora técnica del equipo londinense, la que dio un reporte del estado de salud de Mayra en la previa del enfrentamiento contra Manchester United, por la final de la Copa de la Liga femenina.



"Mayra estaba progresando bien, pero sufrió una nueva lesión durante la rehabilitación. Ha sido una temporada muy dura y difícil para ella, y no estoy segura de que la veamos hasta el final, por desgracia", expresó la estratega francesa, en charla con los medios de comunicación, y que son replicadas en la web oficial de las actuales campeonas de las Women's Super League.

Bompastor agregó que esta etapa de lesión y luego recuperación ha sido muy dura para la artillera colombiana, pero que desde el Chelsea le han brindado todo el apoyo tanto en lo deportivo como en lo emocional.

"Está pasando por un mal momento mental, es normal. Ha sido una temporada difícil para ella con las lesiones y a veces es difícil explicarlo todo. Hablé con ella ayer (miércoles); está muy mal ahora mismo. Es normal. Pero todos en el club nos aseguramos de apoyarla adecuadamente y de brindarle lo que necesita", terminó por indicar la técnica de la escuadra británica.

Por esta lesión, Ramírez no ha podido ver acción con las 'blues' y ahora, como lo expresó la entrenadora del Chelsea, no estará lista hasta el final de la campaña.