MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Colombianos en el exterior  / No son buenas las noticias de la lesión de Mayra Ramírez, la Selección Colombia quedó en alerta

No son buenas las noticias de la lesión de Mayra Ramírez, la Selección Colombia quedó en alerta

Desde el campo de entrenamiento del Chelsea tomó la palabra Sonia Bompastor, la entrenadora de las 'blues', y uno de los temas de interés tuvo que ver con Mayra Ramírez y su presente.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de mar, 2026
Mayra Ramírez, delantera del Chelsea y de la Selección Colombia femenina.
Mayra Ramírez, delantera del Chelsea y de la Selección Colombia femenina.
Getty

