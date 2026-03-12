Una de las estrellas del Chelsea será sancionada por la UEFA, por empujar a un recogepelotas

La UEFA abrió un procedimiento disciplinario contra el delantero portugués del Chelsea Pedro Neto durante su encuentro con el PSG. En el partido, el jugador empujó a un recogepelotas durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al equipo dirigido por Luis Enrique. Donde su equipo cayo como visitante (5-2), el pasado 11 miércoles de marzo en el Parque de los Príncipes, anunció este jueves la confederación europea.

"Los órganos disciplinarios de la UEFA se pronunciarán sobre este asunto a su debido tiempo", añadió la UEFA en un comunicado sobre una posible sanción.

Durante el tiempo añadido del partido PSG-Chelsea y cuando el marcador era de 4-2 a favor del equipo local, Neto arrebató el balón de las manos de un recogepelotas para efectuar rápidamente un saque de banda, haciendo caer al joven.

Pedro Neto ante el PSG en la Champions League AFP

El incidente provocó un pequeño altercado entre futbolistas de ambos equipos antes de que el portugués contara con la posibilidad de disculparse con el joven recogepelotas. Tras una interrupción, el juego se reanudó sin que Pedro Neto fuera sancionado por el árbitro, Alejandro Hernández.



"Quiero pedir disculpas al recogepelotas", declaró el jugador del Chelsea después del partido. "Estábamos perdiendo y, en la emoción del encuentro, quise recuperar el balón rápidamente y le di un pequeño empujón. No suelo comportarme así. Actué llevado por la emoción y quiero disculparme", añadió.

El próximo encuentro en el que se enfrentarán los dos equipos sera el martes 17 de marzo a las 3:00 de la tarde para su vuelta en los octavos de final de la Liga de Campeones. El encuentro se disputará en el estadio stamford bridge, Londres.