Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Una de las estrellas del Chelsea será sancionada por la UEFA, por empujar a un recogepelotas

Una de las estrellas del Chelsea será sancionada por la UEFA, por empujar a un recogepelotas

Luego del más reciente encuentro entre el Chelsea y el PSG en la Champions League, uno de los delanteros dirigidos por el inglés Liam Rosenior, será sancionado por la UEFA.

Por: AFP
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: AFP
Jugadores del Chelsea celebran un gol en la Premier League
Jugadores del Chelsea celebran un gol en la Premier League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad