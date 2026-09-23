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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa solo tienen mente para Real Betis; recibieron órdenes del club

El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa solo tienen mente para Real Betis; recibieron órdenes del club

En plena jornada FIFA, el cuadro sevillano hizo llamado a jugadores que no tendrán participación con sus seleccionados; dentro de ellos, están los dos colombianos.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos del Real Betis, en La Liga de España
Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos del Real Betis, en La Liga de España
Twitter del Real Betis

El Betis del chileno Manuel Pellegrini volvió este miércoles al trabajo después de dos días de descanso tras empatar el pasado domingo ante el Deportivo en Riazor (1-1) y lo hizo sin siete de sus internacionales y la novedad del central Diego Llorente, quien se ha perdido los dos últimos partidos por una fractura en los huesos propios de la nariz.

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Pellegrini se dirigió a sus futbolistas en el inicio de una sesión que el técnico de Santiago ha afrontado después de hacer las dos últimas etapas del Camino de Santiago tras el duelo en Riazor, de lo que informó el entrenador de porteros, Toni Doblas, con una fotografía del cuerpo técnico bético en la Plaza del Obradoiro.

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Con tiempo de entrenamiento por delante hasta la vuelta a la competición el 11 de octubre ante Osasuna en La Cartuja, los futbolistas verdiblancos tendrán un partido amistoso frente al Ceuta el 1 de ese mes a beneficio de Cáritas de la ciudad autónoma ceutí, choque en el que no estarán los internacionales béticos.

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Ez Abde (Marruecos), Valentín Gómez (Argentina), Álvaro Fidalgo (México), Troy Parrott (Irlanda), Junior Firpo (República Dominicana), Facundo Bernal (Uruguay) y Ángel Ortiz (España sub-21) ya se encuentran con sus respectivos combinados nacionales, mientras que el argentino Giovani Lo Celso aún se entrena con el resto de sus compañeros antes de marcharse para participar en el partido homenaje de la Albiceleste a Lionel Messi, el 6 de octubre en Buenos Aires.

No se entrenaron con el resto de sus compañeros, según se vio en los minutos iniciales abiertos a los medios, el centrocampista Aitor Ruibal, en la fase final de la recuperación de una operación de rodilla, y Marc Bartra, con trabajo específico tras descartarse lesión muscular después de retirarse con las molestias en los compases iniciales del choque ante el Deportivo.

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El Betis ha llegado al parón de selecciones después de un tramo inicial de competición en el que ha sumado dieciséis puntos en siete partidos de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), lo que le tienen clasificado en tercera posición empatado a puntos con el Atlético de Madrid, a cinco del líder, el Barcelona, y después de haber ganado a domicilio el de su vuelta a la Liga de Campeones frente al Lille francés.

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