Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi hizo pomposo lanzamiento de su nuevo torneo; jugará el Barcelona y otros 'gigantes'

Lionel Messi hizo pomposo lanzamiento de su nuevo torneo; jugará el Barcelona y otros 'gigantes'

El astro argentino anunció la Messi Cup 2026, con varios invitados de lujo, tales como el Manchester City, Barcelona, Atlético de Madrid e Inter Miami; entre otros.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi, atacante del Inter de Miami
Lionel Messi
Foto: AFP

Lionel Messi anunció este martes la segunda edición de la 'Messi Cup' (Copa Messi), un torneo que reunirá del 25 de octubre al 1 de noviembre a 16 de las mejores canteras del mundo en Miami, y que en su edición inaugural coronó a River Plate como campeón.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"La 'Messi Cup', aún más grande! 16 clubes de 9 países. Reuniendo de nuevo a los mejores jóvenes talentos del mundo. El juego de hoy, los jugadores del mañana", publicó el astro argentino en su Instagram, junto a un video con imágenes del último torneo.

Últimas noticias

Jurgen Klopp, nuevo entrenador de Alemania, hasta 2030.
Gol Caracol

A Jurgen Klopp se le acabó la espera; así será su debut en el banquillo de la Selección de Alemania

Kylian Mbappé con Francia
Gol Caracol

Kylian Mbappé sorprendió con reveladora declaración; estuvo cerca de histórico club inglés

Entre los participantes de esta nueva edición figuran los equipos sub-16 de Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Boca Juniors o River Plate.

Publicidad

El resto de equipos incluye al Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Newell's Old Boys, Flamengo, Independiente del Valle y UE Cornellà, este último, equipo español propiedad de Messi.

"Estamos muy contentos de ver cómo crece el torneo y de poder reunir a jugadores de tantos grandes clubes del mundo para que compitan, compartan y, sobre todo, disfruten del fútbol", aseguró Messi en un comunicado.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El Nu Stadium, estadio del Inter Miami, será el escenario de varios de los encuentros, según el comunicado, que reveló que el calendario y otros detalles se darán a conocer próximamente.

Publicidad

River Plate se llevó la primera edición tras vencer al Atlético de Madrid por 2-0 en la final, disputada el pasado 14 de diciembre en el Chase Stadium.

Publicidad

Publicidad

Publicidad