Yerry Mina y la prestigiosa distinción en el fútbol italiano; regreso triunfal a las canchas

El pasado sábado, Cagliari visitó a Udinese, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Serie A, en Italia; con importante novedad dentro de los nombres en el terreno de juego.

Se trata del regreso de Yerry Mina a las canchas, quien, en el inicio de la temporada no había tenido acción con el equipo 'rojiazul'. Sin embargo, el central 'cafetero' volvió a ser tenido en cuenta para el encuentro del pasado 19 de septiembre, cuando su entrenador Fabio Pisacane, le dio la confianza para salir de titular.

Y, correspondiendo a dicha confianza, Yerry Mina rindió de gran manera; incluso, dando de qué hablar para bien en territorio italiano, en donde lo destacan como uno de los futbolistas con mejor rendimiento el pasado fin de semana, en la quinta jornada de la Serie A.

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¡Un reconocimiento por lo alto!



Según lo publicó 'Sofascore Italia'; el defensor colombiano hizo parte del once ideal en la quinta jornada del fútbol italiano, siendo el único 'cafetero' en este selecto grupo.

Con una calificación de 8.1, Mina integró este importante onceno, siendo de los mejores defensas valorados durante la fecha. El central apareció junto a varios conocidos como Lautaro Martínez, Rabiot y hasta el mismo Christian Pulisic.

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El zaguero colombiano registró 10 despejes, la cifra más alta del partido, además de sumar siete recuperaciones. En los duelos individuales también mostró efectividad: ganó los tres enfrentamientos defensivos que disputó y se impuso en sus cuatro duelos aéreos, para un 100 % de efectividad en ambas estadísticas. A esto se sumaron dos tackles ganados y una acción como último hombre.

La solidez de Mina también quedó reflejada en su participación con el balón. El defensor intentó 37 pases y completó 36, alcanzando un 97 % de precisión, uno de los mejores registros del encuentro. Además, bloqueó un remate y no fue superado en ninguna ocasión mediante un regate. Su única estadística negativa estuvo en el juego largo, con un envío intentado y ninguno acertado. En cuanto a la conservación de la pelota, registró apenas una pérdida, la menor cantidad entre los jugadores del compromiso.

