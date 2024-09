El jugador colombiano que sufrió una terrible lesión y el equipo rival le pagará su sueldo

Los futbolistas colombianos en México siempre ocupan espacios importantes en la prensa de ese país, y en los recientes días el que ha dado de qué hablar es el experimentado atacante Avilés Hurtado , quien sufrió una dura lesión.

El propio Juárez FC, el club en el que milita el jugador de nuestro país informó que tiene “una lesión compleja en el ligamento deltoideo, cápsula anterior, sindesmosis distal y una fractura no desplazada del peroné”.

¿Cómo fue la lesión de Avilés Hurtado en Juárez vs Monterrey?

En pleno partido, ya en los minutos finales del compromiso, Germán Berterame, del registro del cuadro de los ‘rayados’, tuvo una dura entrada contra el colombiano, a quien se le dobló el tobillo derecho, quedando tendido en el campo de juego con claras señas de dolor, tuvo que ser atendido por varios minutos y luego trasladado al hospital.

Tras los estudios se conoció de la gravedad de la lesión de Avilés Hurtado, que tendría que pasar por el quirófano y estar varios meses afuera de las canchas.

Pero esta noticia ha tenido más eco, y este miércoles primero dio de qué hablar porque el colombiano hizo un llamado a la calma con Germán Berterame, el jugador que lo lesionó.

Avilés Hurtado con el Juárez de México - Foto: Jam Media/Getty Images

"Estuve escuchando muchas cosas de que lo podían inhabilitar, se que fue una jugada difícil, un momento difícil, pero así es esto del fútbol, mi directiva me platicó que había la posibilidad de inhabilitar, pero en lo personal les dije que no, que vi que es un jugador importante para el club , y que es una persona que no es 'mala leche', creo que fue una jugada desafortunada”, contó el propio Avilés.

Sin embargo, en México informaron que desde Monterrey, el club rival, quieren estar pendientes de Hurtado y tomaron una decisión que sorprendió.

Monterrey pagará el sueldo de Avilés Hurtado

En el diario ‘Récord’ informaron que “de acuerdo con información de Fox Sports, Rayados, como acción de buena voluntad, pagará el sueldo del delantero hasta que este pueda regresar al terreno de juego. De esta manera el conjunto regiomontano se hace ‘responsable’ tras la lesión en el partido entre ambos equipos”.

Cabe recordar que Avilés Hurtado jugó en Monterrey entre 2017 y 2021, disputando 114 partidos, marcando 29 goles y 18 asistencias. Además, ganó cinco títulos allí, tres del rentado local y dos internacionales.