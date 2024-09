Rayo Vallecano tiene una dura prueba este miércoles cuando visite al Girona, por la fecha 7 de la Liga de España. Para este partido nuevamente el colombiano James Rodríguez volvió a ser tema, luego de que el técnico Iñigo Pérez diera el once titular.

Una vez más el nombre del mediocampista cucuteño apareció como suplente y no como inicialista, algo que generó reacciones de los hinchas ‘rayistas’ y colombianos.

¿Por qué James Rodríguez no fue titular en Girona vs Rayo Vallecano, por Liga de España?

Lo cierto es que es una decisión netamente del técnico Iñigo Pérez, quien aunque le ha dado minutos en los recientes partidos, aún siente que el colombiano no está al cien por ciento en lo físico para estar desde el arranque.

De hecho, hace algunas horas al propio entrenador del Rayo Vallecano le preguntaron por la titularidad de James Rodríguez y dejó una particular respuesta.

“Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vista. Me muevo en el día a día. Entiendo esta pregunta, la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club” , aseguró Iñigo Pérez sobre el ‘10’ colombiano.

Acá las titulares de Girona vs Rayo Vallecano, con James Rodríguez como suplente para el partido de Liga de España:

Girona vs Rayo Vallecano, EN VIVO hora y dónde ver el partido de la Liga de España en el que juega James Rodríguez

Fecha: miércoles 25 de septiembre de 2024

Hora: 12:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Montilivi

Transmisión: DirecTV Sports y DGO