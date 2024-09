Jhon Durán, el ‘apuntado’ por el técnico del Wycombe por polémico penalti con Aston Villa

Jhon Durán siguió en su racha goleadora con el Aston Villa , ahora en el partido de la Copa de la Liga de Inglaterra contra el Wycombe Wanderers, donde de hecho tuvo su primera titularidad en la presente temporada.

Sobre su actuación en dicho partido jugado el martes, en Inglaterra se habla mucho del polémico penalti que le cobraron y que terminó en su gol, pero también de su presentación en este encuentro.

¿Qué dijo el técnico del Wycombe del penalti contra Jhon Durán, del Aston Villa?

“Es una decisión difícil para el árbitro debido a la velocidad y a que no tiene VAR”, dijo de entrada Gareth Ainsworth. Sin embargo, luego de eso, tuvo algunas palabras para el joven delantero colombiano, quien no tuvo su mejor noche a pesar del gol que marcó desde los doce pasos.

“Para mí, probablemente (Jhon Durán) no cumplió tanto como había prometido en las apariciones como suplente, pero recibió el penal y lo metió. Pero definitivamente no fue un penal”, dijo de manera contindente el técnico del Wycombe sobre el atacante del Aston Villa, en declaraciones recogidas por ‘Birmingham Live’.

Publicidad

Pero también, sobre el colombiano habló un exjugador inglés, con paso en el cuadro de Birmingham, quien de hecho lamentó que ganaran con un polémico penalti.

“Ellos tuvieron suerte, no es penalti para mí y hay que sentir pena por Wycombe porque se defendieron relativamente bien con Jhon Durán, él no tuvo mucho. Probablemente eso se hubiera anulado porque no creo que eso sea penal. El portero sale y no tiene ese impacto sobre Jhon Durán y, para ser honesto, el árbitro también lo ve bien”, aseguró Lee Hendrie, en charla con ‘Sky Sports’.

Jhon Durán con el Aston Villa - Foto: Catherine Ivill - AMA/Getty Images

Publicidad

De esa manera, más allá de la victoria y del gol de Jhon Durán con Aston Villa, los señalamientos no han faltado por la manera en la que consiguieron el paso a la siguiente ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Sin embargo, el colombiano sigue anotando y aumentó a cinco su registro de goles en la presente temporada, en apenas siete partidos disputados en la campaña con el cuadro de Birmingham. El antioqueño exChicago Fire tiene cuatro tantos en la Premier League y uno en la EFL Cup, contra el Wycombe Wanderers. Por la Champions League había anotado, pero se lo anularon por una mano previa de su compañero Amadou Onana.

¿Cuándo vuelve a jugar Jhon Durán con Aston Villa?

El equipo dirigido por el técnico español Unai Emery y en el que milita el delantero colombiano se enfoca ahora en el duelo frente al Ipswich Town, el domingo 29 de septiembre, a las 8:00 a.m., en el estadio Portman Road. Ese encuentro se podrá ver por ESPN y Disney Plus.

Jhon Durán con el Aston Villa frente al Wycombe Wanderers vs. Aston Villa, por la EFL Cup. Catherine Ivill - AMA/Getty Images