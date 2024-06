El jugador que se quedó en promesa del América y al que le dará un chance Lucas González

El futbolista colombiano, Luis Sánchez, se unirá a Central Córdoba, equipo dirigido por su compatriota Lucas González. El mediocampista llega como agente libre y ha firmado un contrato que dura hasta diciembre de 2025, con una opción de renovación hasta 2028. Anteriormente, el futbolista 'cafetero' formó parte del América de Cali, pero lamentablemente las lesiones lo mantuvieron alejado de las canchas por un tiempo considerable.

En el 2021, en un partido de Copa Libertadores, sufrió una ruptura de ligamentos cruzados que afectó también a los meniscos, lo que requirió una recuperación de nueve meses. Sin embargo, tras disputar un par de partidos oficiales, se vio obligado a someterse a una nueva cirugía.

No obstante, las malas noticias no cesaron, ya que en julio de 2023 sufrió otra lesión, esta vez una ruptura de ligamentos en su rodilla derecha, que lo apartó de las canchas por un largo periodo. Las lesiones han interrumpido su progreso, pese a ser un jugador con grandes cualidades, su fortuna no lo ha acompañado. Aun así, Lucas González le dará la oportunidad de volver a demostrar su talento.

Luis Sánchez Mosquera se sumó al plantel de Central Córdoba para afrontar el Torneo 2024.



El mediocampista ofensivo de 23 años se inició en las juveniles de América de Cali



Llega libre con un contrato que se extiende hasta diciembrede 2025 y con una opción de renovar en 2028.

¿Cómo le ha ido a Lucas González en su paso por el fútbol argentino?

Aunque comenzó la temporada de manera complicada enfrentando a River Plate yBoca Juniors en las primeras dos fechas de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, el colombiano fue ampliamente elogiado por expertos y medios de comunicación del país. Reconocieron su estilo de juego y el impresionante despliegue táctico que mostró su equipo en el campo.

Lucas González en entrenamiento con Central Córdoba, de Argentina. Foto: Twitter de @cacc_sde.

A pesar de ello, los resultados no han sido favorables, con cuatro derrotas y sin haber logrado una sola victoria hasta el momento, Central Córdoba es último y no ha logrado sumar ningún punto.

¿Cuál es el próximo partido de Central Córdoba?

El último encuentro de este semestre para Central Córdoba, será contra Argentinos Jrs. el próximo miércoles 12 de junio. El partido se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, por lo que el 'ferroviario' deberá enfrentar no solo al equipo rival, sino también a su afición, concluyendo un semestre lleno de incertidumbres en un terreno ajeno. Este partido lleno de emociones será transmitido EN VIVO, por la plataforma digital AFA Play.