El mundialista colombiano que es noticia en Brasil: tomaron decisiones radicales

El fútbol brasileño es uno de los más competitivos a nivel de Sudamérica y en este hay varios futbolistas colombianos que esperan brillar. Lo cierto es que en las últimas horas se conoció información de uno de 'nuestros 'cafeteros', pero la noticia es que se tomaron decisiones radicales en cuanto a su permanencia en su equipo.

El personaje en cuestión es el experimentado zaguero Cristian Zapata, quien milita en el Sporte Clube Vitória. La comunicación que llega desde territorio brasileño es que el oriundo de Padilla habría solicitado su salida del club que ahora dirige un 'viejo conocido' de James Rodríguez, Thiago Carpini.

¿Qué dicen de Cristian Zapata?

En el medio 'Globo Esporte' se leyó que "el defensa Cristián Zapata abandona Vitória tras haber sido infrautilizado en 'Toca do Leão'. El jugador, de 37 años, recibió una oferta de otro club y pidió salir del equipo bahiano, según afirmó el presidente rojinegro, Fábio Mota en una entrevista reciente. No hay lista de despidos, contratándose sólo a partir del 10 de julio. Carpini tiene que adaptarse con este elenco antes del 10 de julio".

Lo cierto es que el exjugador de la Selección Colombia tuvo poca actividad con el elenco brasileño, ya que solo jugó un total de siete partidos, cuatro de ellos en condición de titular. Y como describió en su informe el medio anteriormente citado, "el defensor fue campeón del Bahía, pero ni siquiera jugó la Copa de Brasil ni el Campeonato Brasileiro".

El experimentado central había llegado a Vitória este 2024 con 'cartel de figura' por su trayectoria en el fútbol internacional; no obstante, no logró brillar en un club que tratará de ser protagonista bajo el mando de Thiago Carpini.

¿Qué más dijo el dirigente del Vitória?

Igualmente, Fábio Mota tomó un espacio para referirse a lo que pretende con el club en el tema de refuerzos.

"Sabíamos que íbamos a contratar, hay ventanas para eso. Evaluar las primeras rondas y reforzar lo que Vitória puede permitirse. La situación económica del club sigue siendo mala, no buena, las facturas están al día, eso sí. No le debemos a ningún jugador, empleado o jugador un mes de antelación, casi. Vamos a contratar dentro de nuestras posibilidades, no vamos a hacer ninguna locura", expresó.

Así las cosas, solo falta que el Vitória comunique por medio de un informe oficial la salida de Cristian Zapata de su plantilla profesional.