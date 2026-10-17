Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Bayern Múnich se rinden a Luis Díaz; "fue el hombre de la noche, nos alegramos por él"

En Bayern Múnich se rinden a Luis Díaz; "fue el hombre de la noche, nos alegramos por él"

Luis Díaz firmó una loable actuación con Bayern Múnich, al marcar tres goles y generar una asistencia en el 6-1 sobre Leipzig. El guajiro recibió elogios de su club.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Díaz fue gran figura del Bayern contra Leipzig en la Bundesliga.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern contra Leipzig en la Bundesliga.
Foto: Getty Imágenes

Luego de la contundente victoria del Bayern Múnich 6-1 frente al Leipzig, Joshua Kimmich analizó el desempeño colectivo de su equipo y dedicó palabras de admiración para el héroe de la jornada en el Allianz Arena, el colombiano Luis Díaz.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Sobre el rendimiento de los 'bávaros', el mediocampista destacó la superioridad mostrada en gran parte del compromiso sobre su rival, en juego válido por la Bundesliga.

Publicidad

Últimas noticias

Jhon Córdoba, delantero colombiano, anotó el gol de Krasnodar contra Akron Tolyatti
Colombianos en el exterior

Jhon Córdoba salvó al Krasnodar: gol y asistencia en 3-3 contra Lokomotiv de Moscú

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

"Actuación soberbia de Luis Díaz, fue prácticamente imparable para la defensa del Leipzig"

"Los primeros 60 minutos fueron muy buenos. Sobre todo en la primera mitad, podríamos haber marcado algún que otro gol más. También salimos muy bien del descanso. Los últimos 30 minutos estuvieron bien, pero los primeros 60 fueron de otro nivel»", dijo en Kimmich en declaraciones que replican en la web oficial del Bayern.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
AFP

Publicidad

Asimismo, el mundialista con la Selección de Alemania no escatimó en elogios hacia 'Lucho' Díaz, resaltando su perseverancia en el duelo y su impacto clave en la escuadra de Baviera.

"Me alegro muchísimo por 'Lucho', realmente se lo merece. Es cierto que al principio de la temporada desaprovechó algunas ocasiones, pero ya la temporada pasada firmó unas cifras increíbles para nosotros. Hoy (sábado) hizo un partido extraordinario y, sin duda, fue el hombre de la noche. Me alegro mucho por él", complementó.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por su parte, el arquero Jonas Urbig expresó su satisfacción por la imagen mostrada por el Bayern en casa y por el reencuentro con el gol de Luis Díaz y Harry Kane.

Publicidad

"Fue una auténtica alegría ver la convicción con la que salimos hoy al campo en nuestro estadio. Creo que volvimos a marcar esos goles que nos habían faltado un poco en los últimos partidos. Recuperamos esa facilidad para marcar", expresó.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
AFP

A continuación, Urbig no ocultó su alegría por las destacadas actuaciones individuales de 'Lucho' y Kane.

Publicidad

"Nos alegramos muchísimo por 'Lucho', que hoy (sábado) ha metido tres goles, y por Harry, que volvió a trabajar incansablemente y también consiguió marcar", terminó por indicar el golero del Bayern, en declaraciones que recogen en la web oficial del club.

Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Bundesliga

Publicidad

Publicidad

Publicidad