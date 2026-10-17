En Bayern Múnich se rinden a Luis Díaz; "fue el hombre de la noche, nos alegramos por él"

Luego de la contundente victoria del Bayern Múnich 6-1 frente al Leipzig, Joshua Kimmich analizó el desempeño colectivo de su equipo y dedicó palabras de admiración para el héroe de la jornada en el Allianz Arena, el colombiano Luis Díaz.

Sobre el rendimiento de los 'bávaros', el mediocampista destacó la superioridad mostrada en gran parte del compromiso sobre su rival, en juego válido por la Bundesliga.

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"Los primeros 60 minutos fueron muy buenos. Sobre todo en la primera mitad, podríamos haber marcado algún que otro gol más. También salimos muy bien del descanso. Los últimos 30 minutos estuvieron bien, pero los primeros 60 fueron de otro nivel»", dijo en Kimmich en declaraciones que replican en la web oficial del Bayern.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich AFP

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Asimismo, el mundialista con la Selección de Alemania no escatimó en elogios hacia 'Lucho' Díaz, resaltando su perseverancia en el duelo y su impacto clave en la escuadra de Baviera.



"Me alegro muchísimo por 'Lucho', realmente se lo merece. Es cierto que al principio de la temporada desaprovechó algunas ocasiones, pero ya la temporada pasada firmó unas cifras increíbles para nosotros. Hoy (sábado) hizo un partido extraordinario y, sin duda, fue el hombre de la noche. Me alegro mucho por él", complementó.

Por su parte, el arquero Jonas Urbig expresó su satisfacción por la imagen mostrada por el Bayern en casa y por el reencuentro con el gol de Luis Díaz y Harry Kane.

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"Fue una auténtica alegría ver la convicción con la que salimos hoy al campo en nuestro estadio. Creo que volvimos a marcar esos goles que nos habían faltado un poco en los últimos partidos. Recuperamos esa facilidad para marcar", expresó.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich AFP

A continuación, Urbig no ocultó su alegría por las destacadas actuaciones individuales de 'Lucho' y Kane.

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"Nos alegramos muchísimo por 'Lucho', que hoy (sábado) ha metido tres goles, y por Harry, que volvió a trabajar incansablemente y también consiguió marcar", terminó por indicar el golero del Bayern, en declaraciones que recogen en la web oficial del club.