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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

El inesperado empate del Borussia Dortmund, sumado a la goleada del Bayern Múnich, de la mano de Luis Díaz, quien firmó un triplete, generó cambios en la tabla.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, marcó triplete contra RB Leipzig, en Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, marcó triplete contra RB Leipzig, en Bundesliga
AFP

Bayern Múnich goleó este domingo por 6-1 al RB Leipzig con un gran partido del colombiano Luis Díaz que marcó tres goles e hizo un pase de gol mientras que los otros tantos fueron de Aleksandr Pavlovic, Michael Olise y Harry Kane.

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El Bayern se adueñó del partido prácticamente desde el comienzo ante un Leipzig inseguro que no encontraba respuesta ante la constante movilidad del equipo de Vincent Kompany.

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El Leipzig sólo tuvo una breve fase en la que intentó mover el balón en campo rival, pero empezó a sufrir desde muy pronto. La primera ocasión del Bayern Múnich llegó en el minuto 2, en un contragolpe lanzado por Kane desde la propia mitad. Luis Díaz, tras excelente pase de Michael Olise, falló en el control y tuvo que jugar hacia atrás.

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En el 12, Luis Díaz, esta vez a pase de Kimmich desde el centro del campo, definió dentro del área tras dejar en el camino a Lukas Klostermann.

Luego, las ocasiones se fueron multiplicando. Luis Díaz, Dayot Upamecano e Ismael Saibari estuvieron muy cerca del segundo que finalmente marcaría, en el 26, Aleksandr Pavlovic con un remate de zurda dentro del área a pase de Luis Díaz en una jugada que se inició con un pase largo de Kane desde cerca de la media luna del área del Bayern Múnich.

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Olise, en el 33, haría el tercero con un remate desde la media luna tras asociarse con Kane y en una jugada que se inició con una recuperación de pelota de Konrad Laimer cerca de la banda.

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich contra RB Leipzig, con triplete en Bundesliga
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich contra RB Leipzig, con triplete en Bundesliga
Getty Images

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El comienzo del segundo tiempo siguió en la misma tónica y en el minuto 47 llegó el cuarto, marcado por Luis Díaz a pase de Kane tras una recuperación de pelota de Upamecano cerca de la raya central.

El Leipzig siguió sufriendo sobre todo por la banda derecha, por donde habían llegado los dos primeros goles y por donde llegaría también el quinto, marcado por Harry Kane desde corta distancia a centro de Nathaniel Brown.

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La goleada era aplastante pese a que el meta Maarten Vandervoordt había evitado más de un gol con buenas paradas y las cosas empeorarían para el Leipzig y la noche se haría aún más grande para Luis Díaz que completó el tercero en su cuenta personal y el sexto del Bayern Múnich en el minuto 69 con un remate desde la media luna.

En el descuento Maksimovic marcó el tanto del Leipzig que sólo sirve para maquillar un poco la debacle del equipo de Demichelis.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol contra RB Leipzig en Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra un gol contra RB Leipzig en Bundesliga
AFP

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Tabla de posiciones de la Bundesliga: fecha 6

PosiciónClubPJDGPTS
1Bayern Múnich6+1714
2Dortmund6+714
3Friburgo5+1013
4Leverkusen5+610
5Mainz 056+410
6SV Elversberg6+110
7RB Leipzig6+59
8Werder Bremen609
9Hamburg6-99
10Augsburgo6+48
11Frankfurt6-68
12Colonia6-37
13Stuttgart6-26
14Schalke 046-35
15Paderborn6-45
16FC Union Berlin6-125
17Hoffenheim5-43
18Mönchengladbach5-110
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich contra RB Leipzig, en Bundesliga
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