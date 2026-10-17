"Actuación soberbia de Luis Díaz, fue prácticamente imparable para la defensa del Leipzig"

Luis Díaz firmó una actuación memorable este sábado en la contundente victoria 6-1 del Bayern Múnich sobre el Leipzig, en partido que se llevó a cabo en el Allianz Arena. El extremo colombiano fue la figura indiscutible del compromiso, tras anotar un 'hat-trick' e infligir peligro constante a la defensa rival.

Desde los primeros compases del encuentro, Díaz Marulanda mostró su habitual desequilibrio por la banda. Abrió la cuenta muy temprano al minuto 12 para poner en ventaja a los 'bávaros'. Luego, en el segundo tiempo mantuvo su efectividad de cara al arco rival, anotando nuevamente al 47', y sellando su tercer tanto en el minuto 69, además de aportar una asistencia para consolidar la abultada goleada de los dirigidos por Vincent Kompany.

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Lo cierto es que finalizado el duelo por la sexta jornada de la Bundesliga, en la prensa de Alemania aparecieron las habituales reseñas y calificaciones para los protagonistas en cancha, y 'Lucho' no fue excepción a la regla. El guajiro pasó de las críticas a los elogios; su actuación fue catalogada de soberbia.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich AFP

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"Falló su primera oportunidad (minuto 2). Aprovechó la siguiente para poner el 1-0. Asistió en el segundo gol con un pase preciso. Poco después del descanso, volvió a marcar para el 4-0 y luego anotó otro 6-0. También inició el quinto gol. Tras un inicio de temporada flojo, esta fue su mejor actuación hasta el momento. Calificación: 1", se leyó en el informe del medio 'T-Online' en su página web.



Mientras que en el diario 'Focus Online', de la ciudad de Berlín, escribieron lo siguiente sobre el partidazo de 'Lucho': "¡Actuación soberbia del colombiano! Abrió el marcador pronto, asistió a Pavlovic en el gol y anotó dos más tras el descanso. Fue prácticamente imparable para la defensa del Leipzig. Merecedor del premio al mejor jugador del partido. Calificación: 1".

Por su parte, en la sinopsis del taloide 'TZ' de Múnich evidenciaron ese ascenso del colombiano en el juego; su frialdad a la hora de definir contra el Leipzig.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, marcó triplete contra RB Leipzig, en Bundesliga AFP

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"Tuvo la oportunidad de poner el 1-0 en el minuto 2, pero no logró controlar el balón. Sin embargo, su actuación posterior demostró claramente que está en ascenso, ¡y de qué manera! Puede que Díaz no hubiera convertido el pase bombeado de Kimmich hace unas semanas, pero esta vez sí lo hizo. Con una frialdad impresionante. Igual que su intercepción antes del 2-0, que asistió a Pavlovic. Y los goles del 4-0 y el 6-0, por supuesto. Si alguien hablara de un bajón en su rendimiento después de este partido, sería un error fatal. Calificación: 1", escribieron del número '14'.