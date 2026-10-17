Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Actuación soberbia de Luis Díaz, fue prácticamente imparable para la defensa del Leipzig"

"Actuación soberbia de Luis Díaz, fue prácticamente imparable para la defensa del Leipzig"

Luis Díaz firmó un partido excelso con el Bayern Múnich este sábado en la Bundesliga, y en la prensa de Alemania le llovieron elogios al colombiano: "su mejor actuación".

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura del Bayern Múnich.
AFP

Luis Díaz firmó una actuación memorable este sábado en la contundente victoria 6-1 del Bayern Múnich sobre el Leipzig, en partido que se llevó a cabo en el Allianz Arena. El extremo colombiano fue la figura indiscutible del compromiso, tras anotar un 'hat-trick' e infligir peligro constante a la defensa rival.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Desde los primeros compases del encuentro, Díaz Marulanda mostró su habitual desequilibrio por la banda. Abrió la cuenta muy temprano al minuto 12 para poner en ventaja a los 'bávaros'. Luego, en el segundo tiempo mantuvo su efectividad de cara al arco rival, anotando nuevamente al 47', y sellando su tercer tanto en el minuto 69, además de aportar una asistencia para consolidar la abultada goleada de los dirigidos por Vincent Kompany.

Publicidad

Últimas noticias

'Cucho' Hernández en Betis vs. Barcelona por la Liga de España.
Colombianos en el exterior

'Cucho' Hernández ni Deossa pudieron frenar con Betis al Barcelona, en La Cartuja: derrota 2-5

Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
Colombianos en el exterior

Tabla de goleadores de Bundesliga, tras triplete de Luis Díaz en Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig

Lo cierto es que finalizado el duelo por la sexta jornada de la Bundesliga, en la prensa de Alemania aparecieron las habituales reseñas y calificaciones para los protagonistas en cancha, y 'Lucho' no fue excepción a la regla. El guajiro pasó de las críticas a los elogios; su actuación fue catalogada de soberbia.

Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich
AFP

Publicidad

"Falló su primera oportunidad (minuto 2). Aprovechó la siguiente para poner el 1-0. Asistió en el segundo gol con un pase preciso. Poco después del descanso, volvió a marcar para el 4-0 y luego anotó otro 6-0. También inició el quinto gol. Tras un inicio de temporada flojo, esta fue su mejor actuación hasta el momento. Calificación: 1", se leyó en el informe del medio 'T-Online' en su página web.

Mientras que en el diario 'Focus Online', de la ciudad de Berlín, escribieron lo siguiente sobre el partidazo de 'Lucho': "¡Actuación soberbia del colombiano! Abrió el marcador pronto, asistió a Pavlovic en el gol y anotó dos más tras el descanso. Fue prácticamente imparable para la defensa del Leipzig. Merecedor del premio al mejor jugador del partido. Calificación: 1".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por su parte, en la sinopsis del taloide 'TZ' de Múnich evidenciaron ese ascenso del colombiano en el juego; su frialdad a la hora de definir contra el Leipzig.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, marcó triplete contra RB Leipzig, en Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, marcó triplete contra RB Leipzig, en Bundesliga
AFP

Publicidad

"Tuvo la oportunidad de poner el 1-0 en el minuto 2, pero no logró controlar el balón. Sin embargo, su actuación posterior demostró claramente que está en ascenso, ¡y de qué manera! Puede que Díaz no hubiera convertido el pase bombeado de Kimmich hace unas semanas, pero esta vez sí lo hizo. Con una frialdad impresionante. Igual que su intercepción antes del 2-0, que asistió a Pavlovic. Y los goles del 4-0 y el 6-0, por supuesto. Si alguien hablara de un bajón en su rendimiento después de este partido, sería un error fatal. Calificación: 1", escribieron del número '14'.

Betis vs Barcelona, partido de la fecha 9
Gol Caracol

¿Lamine Yamal mereció ser expulsado? Vea la polémica jugada en Real Betis vs Barcelona

Hinchada de España en un partido de su selección
Gol Caracol

La FIFA no tuvo piedad con la Selección España; se confirmó una dura sanción

Publicidad

Relacionados

Luis Díaz

Bayern Munich

Bundesliga

Publicidad

Publicidad

Publicidad