Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En caso de Marino Hinestroza "usaron a Boca Juniors para mejorar el contrato del jugador"

En caso de Marino Hinestroza "usaron a Boca Juniors para mejorar el contrato del jugador"

El falido fichaje del colombiano Marino Hinestroza por Boca Juniors sigue teniendo repercusión en Argentina, con Atlético Nacional y el entorno del futbolista, involucrados.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Marino Hinestroza Vasco da Gama
Marino Hinestroza, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad