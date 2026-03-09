En caso de Marino Hinestroza "usaron a Boca Juniors para mejorar el contrato del jugador"

El 'Chicho' Serna siempre es voz autorizada para hablar temas relacionados a Boca Juniors, y aún más luego de varios meses de salir del Consejo de Fútbol del club 'xeneize'. Por eso, en medio de una extensa entrevista, habló de varios futbolistas colombianos que estuvieron recientemente cerca de llegar al elenco azul y oro, aunque al final se terminaron cayendo esas negociaciones, como en el caso de Marino Hinestroza y Edwuin Cetré.

Sobre el ex Atlético Nacional, actual jugador del Vasco da Gama, de Brasil, el ídolo del cuadro argentino decidió hablar claro y contundente, con un mensaje directo especialmente al entorno del joven atacante, pero también del que era dueño de sus derechos deportivos, los 'verdolagas'.



El fichaje fallido de Marino Hinestroza por Boca Juniors

En charla con 'Boca de Selección', 'Chicho' Serna enfatizó en que "no me sorprendió, estaba muy convencido de que ese pase no se hacía. Usaron a Boca para mejorar el contrato del jugador, es lo que siento desde afuera", recordando que luego de varias semanas de negociación entre las partes, y con una oferta concreta de 5 millones de dólares, al final Vasco da Gama puso 6 millones y se lo arrebató a los 'xeneizes'.

Actualmente, Marino Hinestroza no ha podido sumar muchos minutos, tampoco ha marcado gol, y su adaptación el elenco de Río de Janeiro viene siendo lento, a pesar de la gran expectativa con la que llegó, y con el aval del técnico Fernando Diniz, quien ya fue despedido por los malos resultados, por lo que ahora deberá convencer al nuevo entrenador, Renato Gaucho.

Marino Hinestroza, jugador colombiano en el Vasco da Gama - Foto: Vasco Oficial

En otro tema, Mauricio 'Chicho' Serna se refirió al también fichaje fallido del colombiano Edwuin Cetré, figura de Estudiantes de La Plata, quien fue rechazado por Athletico Paranaense y Boca Juniors, por problemas de salud. "Valoro que el cuerpo médico de Boca frenó la situación, si se frenó es porque no era cualquier boludez", y de paso recordando lo que pasó en su tiempo con Andrés Román, cuando figuraba en Millonarios. "Hubo un caso hace unos años con Román, acá todavía hay gente que me dice que los médicos de Boca no sirven, pero si lo frenaron en su momento es lo mejor que se pudo hacer".



Para cerrar, el legendario futbolista del club argentino no dudó en referirse a otro compatriota suyo que ya sabe lo que es vestir la camiseta 'xeneize', Sebastián Villa, quien fue puesto nuevamente en la órbita del equipo, a pesar de haber salido mal, por sus problemas judiciales y personales. "Si volviera a Boca y llegara a su nivel, la gente va a reprochar ese tema. Yo no sé si se portó bien o mal, yo lo que digo es que a villa a Boca se le apoyo en todo y más, Sebastián arrastraba un tema súper delicado", opinó Serna sobre el actual atacante de Independiente Rivadavia, de Argentina.