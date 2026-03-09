Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica, explotó con declaración; “me llamó traidor 50 veces”

José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica, explotó con declaración; “me llamó traidor 50 veces”

El técnico portugués José Mourinho explotó en rueda de prensa tras el empate 2-2 contra el Porto, luego de ser expulsado en dicho compromiso y tener un cruce con un miembro del cuerpo técnico rival.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
José Mourinho
José Mourinho, técnico del Benfica - Foto:
Foto: Benfica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad