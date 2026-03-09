José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica, explotó con declaración; “me llamó traidor 50 veces”

El Porto, que fue ganando 2-0 hasta bien avanzado el partido, terminó empatando 2-2 en su visita al Benfica, de José Mourinho y Richard Ríos. este domingo en el Clásico portugués, en la 25ª jornada de la Primeira Liga.

Los Dragones suman ahora 66 puntos y mantienen su ventaja como líderes en cuatro puntos sobre el Sporting de Lisboa, segundo y que el sábado había igualado también 2-2 en el campo del Sporting de Braga (4º).



José Mourinho y una nueva polémica

El jefe del mediocampista colombiano Richard Ríos, quien de hecho jugó todo el partido en el agónico 2-2 de Benfica contra Porto, decidió explicar la razón de su expulsión en el clásico, y el cruce que tuvo con un miembro del cuerpo técnico rival, quien lo tildó de "traidor".

Para comenzar, José Mourinho puntualizó que "respecto a la expulsión, el asistente del FC Porto que también fue expulsado me llamó traidor 50 veces en el túnel. Me gustaría que me explicara: ¿traidor de qué? Estuve en el FC Porto, le di mi alma. Fui al Chelsea, al Inter, al Real Madrid, al Fenerbahce, y cambié las cosas. Entregué mi alma, mi vida, al mundo cada día. Eso se llama profesionalismo".

Por la misma línea el controversial técnico portugués explicó que es distinto "los insultos de la afición, porque eso es el fútbol", aunque fiel a su estilo señaló que "son los mismos aficionados con los que, hace años, no podía caminar por la ciudad, que se arrodillaban a mis pies. Ahora me insultan. No hay problema". Sin embargo, se mostró enojado porque alguien que tenga su misma profesión lo llame traidor. "¿Pero que un compañero me llame traidor? ¿Traidor de qué? ¿A darlo todo por el Benfica? Si mañana dejo el Benfica y me voy al E. Amadora, al U. Leiria o al Moreirense, daré lo mismo. ¿Traidor de qué? No me gustó".



José Mourinho, DT de Benfica. Getty Images.

Publicidad

Actualmente, el Benfica de José Mourinho es tercero, y continúa a siete puntos del líder Porto.

En el Clásico de este domingo en Lisboa, el Porto se había distanciado en la primera parte con los tantos del danés Victor Froholt (10') y del polaco de 17 años Oskar Pietuszewski (40').

Publicidad

En la segunda mitad, el Benfica igualó gracias al noruego Andreas Schjelderup (70') y al luxemburgués Leandro Barreiro (88').

En el 90+1', el Benfica se quedó con uno menos por la expulsión del argentino Nicolás Otamendi.

Su entrenador, José Mourinho, protestó airadamente por esa roja y también fue expulsado.