23 expulsados en Cruzeiro vs Atlético Mineiro, por pelea de jugadores; hubo puños y patadas

Cruzeiro quedó campeón del campeonato mineiro al vencer 1-0 a Atlético Mineiro, con un solitario gol de Kaio Jorge, pero la celebración del título se vio opacada por el escándalo que armaron ambos equipos antes del pitazo final, con una pelea en la cancha con puños y patadas incluidos, que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Tras un reclamo del arquero del 'galo' a un jugador rival, se formo la trifulca y empezaron a involucrarse miembros de los cuerpos técnicos, futbolistas de ambos bandos y las agresiones se hicieron presente de lado y lado.

Y luego de las lamentables imágenes de las peleas entre futbolistas de Cruzeiro y Atlético Mineiro, se conoció que hubo confirmados 23 expulsados por la batalla campal que protagonizaron, y en la que se vieron involucrados figuras como Hulk, y hasta el mismo atacante colombiano Mateo Cassierra, quien fue uno de los que vio tarjeta roja.

Al final, los ánimos se calmaron y los futbolistas de 'la bestia negra' se quedó en la cancha y levantó el título estadual del campeonato mineiro, con los colombianos Luis Sinisterra y Néyser Villarreal en su nómina.

Así fue la pelea entre jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro, el final del campeonato mineiro: