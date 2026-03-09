Síguenos en:
23 expulsados en Cruzeiro vs Atlético Mineiro, por pelea de jugadores; hubo puños y patadas

23 expulsados en Cruzeiro vs Atlético Mineiro, por pelea de jugadores; hubo puños y patadas

En la noche de domingo se vivió una lamentable situación en el compromiso de la final del campeonato mineiro, en el que hubo más de veinte tarjetas rojas, incluido el colombiano Mateo Cassierra.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Cruzeiro vs Atlético Mineiro peleas
Peleas en Cruzeiro vs Atlético Mineiro - Foto:
