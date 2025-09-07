Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Fenerbahce no creían en poder contratar a Jhon Durán; así lo aceptó presidente del club

En Fenerbahce no creían en poder contratar a Jhon Durán; así lo aceptó presidente del club

Del delantero colombiano se sigue hablando en Turquía; ahora con el máximo dirigente del Fenerbahce como protagonista, revelando detalles de lo que fue su fichaje.