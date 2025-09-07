Faustino Asprilla y los reveladores detalles del accidente; "el irresponsable se voló en una moto"

En las horas de la mañana de este domingo, reveladoras noticias se conocieron sobre Faustino Asprilla, quien lideró las principales portadas de los medios en Colombia. Y es que, camino a una cabalgata, sus caballos sufrieron grave accidente en camión que se volcó.

Es por eso que, luego de conocerse la lamentable noticia, en Gol Caracol contactamos a 'Caremonja', una fuente muy cercana al exfutbolista de Selección Colombia, y que nos contó a detalle lo sucedido y las implicaciones legales que podría tener esta situación, en la que el conductor del vehículo se escapó, dejando a los animales tirados en plena carretera.

“Ayer (sábado) había una cabalgata en Andalucía, Valle, que se llama la cabalgata de la vallecaucanidad; ‘Fausto’ mandó sus caballitos en un camión que es de su propiedad y consiguió un conductor para que llevara a los caballitos", indicó de entrada el amigo del 'Tino', contextualizando la situación y el contexto en el que se presentó todo.

#ATENTOS. Faustino Asprilla apareció furioso en un video porque no pudo llegar a las cabalgatas de Tuluá (V. Cauca) luego de que el camión en el que se transportaban sus caballos se volcara y de manera insólita, el conductor huyó en una motocicleta dejando a los animales tirados. pic.twitter.com/grBd088vTm — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 7, 2025

El problema vino especialmente con el chofer del vehículo, quien era el encargado de velar, no solamente por el caminó de Faustino Asprilla, sino que también por los animales del exfutbolista.

Publicidad

"Ese tipo (el conductor) fue un irresponsable, que no solo voleó el camión con los caballitos, sino que también se voló en una moto para evadir cualquier responsabilidad, pero fue un accidente donde afortunadamente los equinos están ilesos”, le contó a Gol Caracol la fuente, revelando que los animales no sufrieron heridas de gravedad y se encuentran bien.

Sumado a eso, ‘Caremonja’ enfatizó en que los daños del vehículo pasan a un segundo plano, pues se prioriza la integridad de los caballos. No obstante, hay molestia por la actitud del conductor: “El daño es del camión pero eso ya es un tema que se puede arreglar, pero fue la imprudencia de un señor, al que ‘Fausto’ le estaba dando empleo”.