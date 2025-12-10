Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos celebró en la Champions League con Benfica: vea acá su gol al Nápoles

Richard Ríos celebró en la Champions League con Benfica: vea acá su gol al Nápoles

El número '20' del elenco portugués decretó el 1-0 en el tablero, tras aprovechar un mal rechazo de la defensa napolitana y vencer así la resistencia del golero rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de dic, 2025
Richard Ríos celebra su gol con Benfica en la Champions League.
AFP

