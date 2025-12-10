Richard Ríos celebró en la Champions League con Benfica: vea acá su gol al Nápoles

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Richard Ríos se reportó en el marcador este miércoles con Benfica en la Champions League. Las 'águilas' recibieron en el Estadio da Luz al Nápoles en el marco de la sexta jornada de la fase de liguilla.
El número '20' del elenco portugués decretó el 1-0 en el tablero, tras aprovechar un mal rechazo de la defensa napolitana y vencer así la resistencia de Vanja Milinković-Savić. El antioqueño celebró con sus compañeros lo que su primera anotación en el máximo torneo de clubes de Europa con Benfica.
GRITO COLOMBIANO: Richard Ríos marcó el 1-0 de Benfica ante Napoli.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OW6BQm5f1D