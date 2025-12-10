Richard Ríos celebró en la Champions League con Benfica: vea acá su gol al Nápoles

Richard Ríos se reportó en el marcador este miércoles con Benfica en la Champions League. Las 'águilas' recibieron en el Estadio da Luz al Nápoles en el marco de la sexta jornada de la fase de liguilla.

El número '20' del elenco portugués decretó el 1-0 en el tablero, tras aprovechar un mal rechazo de la defensa napolitana y vencer así la resistencia de Vanja Milinković-Savić. El antioqueño celebró con sus compañeros lo que su primera anotación en el máximo torneo de clubes de Europa con Benfica.

Vea acá el gol de Richard Ríos HOY en Benfica vs. Nápoles por la Champions League: