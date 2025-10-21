En Fenerbahçe se zafarían de Jhon Durán; sueldo que le pagan lo devolvería a Arabia Saudita

En Turquía hay versiones encontradas sobre lo que piensa el Fenerbahçe de la presencia de Jhon Durán, quien lleva lesionado casi dos meses y tiene contrato hasta final de temporada. Su alto salario es un tema que miran con cautela en el club turco, en medio de su poca participación desde su llegada al equipo de Estambul.

Por eso, el medio 'Sabah' informó en las últimas horas sobre el revés que tendría el futuro del joven delantero colombiano quien está a préstamo en el club turco y que podría pegar la vuelta a Arabia Saudita antes de lo esperado.

Aunque hubo noticias positivas por el regreso de Jhon Durán a entrenamientos la novedad de última hora es que el Fenerbahçe estaría evaluando regresar antes de tiempo al antioqueño, para evitar más pérdidas económicas, por lo que estarían en negociaciones.



Fenerbahçe devolvería a Jhon Durán a Arabia Saudita

El diario 'Sabah' fue el encargado de informar que "mientras se espera el regreso de Jhon Durán, baja por lesión, medios indican que el jugador regresará al Al Nassr durante el descanso de mitad de temporada", algo que sorprendió en Turquía porque está cedido hasta final de temporada.

Sin embargo, en el citado medio turco detallaron que "según informes, el Fenerbahçe ya está en conversaciones con el club saudí sobre el jugador", en especial por el alto salario que tiene actualmente que "asciende a 21 millones de euros" por lo que desde las toldas del club de Estambul "buscan cerrar el traspaso con una pérdida económica mínima".



Pero mientras se define el futuro de Jhon Durán, también destacan que su vuelta a las canchas estaría más cerca de lo pensado, por lo que podría entrar a la convocatoria en los partidos venideros. "La buena noticia es que continúa con su trabajo individual y pasó a la fase de entrenamientos con el equipo, tal y como fue compartido por el club".



¿Cuándo volvería a jugar Jhon Durán con Fenerbahçe?

Inicialmente tendría previsto volver a las canchas el próximo domingo 2 de noviembre cuando se dé uno de los clásicos del fútbol de Turquía, contra Besiktas, por la fecha 11 del campeonato. Con ese panorama se perdería también los encuentros contra Gaziantep (Liga) y Stuttgart (Europa League).

Lo cierto es que el futuro de Jhon Durán sigue generando noticias diarias en Europa, y en las últimas horas también señalan en territorio turco que su regreso a Al Nassr no estaría contemplado, en especial tras los fichajes estelares que consiguió el cuadro de Riad para acompañar a Cristiano Ronaldo. Otros clubes importantes de Europa ya estarían mirando de reojo lo que pase con el delantero colombiano, quien podría ir a otro equipo en préstamo.