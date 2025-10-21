Directiva del Fenerbahce, sin darle la espalda a Jhon Durán; "no lo hemos perdido"

La directiva del Fenerbahce ha salido al paso para ofrecer un espaldarazo al delantero colombiano Jhon Jáder Durán, quien se ha convertido en el blanco de críticas de la prensa local debido a sus problemas físicos y la falta de continuidad en el equipo. Pese a que el préstamo del atacante se extiende hasta el final de la temporada, los rumores sobre una posible salida en el mercado de invierno han tomado fuerza, lo que ha obligado a la cúpula del club a emitir un claro mensaje de respaldo.

La situación de Durán se complicó tras la lesión sufrida frente al Benfica el pasado 27 de agosto, un percance que ha limitado su participación en el equipo. Las dudas sobre su estado y su futuro se han agravado con los comentarios de periodistas turcos.

Emre Özcan, por ejemplo, ha expresado su falta de entusiasmo por el regreso del jugador, "Jhon Durán puede marcar muchos goles cuando regrese, pero sus problemas de conexión continuarán". En la misma línea, Serdar Ali Çelikler puso en entredicho su continuidad, "tampoco esperen nada de Jhon Durán. Aunque venga, no podrá jugar. Será el jugador que más se desviva en Turquía. Empezaron el año sin delantero centro."

Sin embargo, el presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, ha sido enfático en desmentir las especulaciones y ratificar la confianza en el atacante cafetero. Saran aseguró que los problemas físicos de Durán son cosa del pasado y que pudo ver personalmente la resonancia magnética del jugador.

"Algunos informes son falsos. Vi su resonancia magnética con mis propios ojos. Volverá al campo en unas semanas. No lo hemos perdido. Solo el 37% de los informes son ciertos. No se puede dejar a los jugadores extranjeros fuera de la plantilla. Hablamos de lo ocurrido dentro del club. Ahora es el momento de la unidad y la solidaridad", afirmó.

Jhon Durán, delantero del Fenerbahçe. X de @Fenerbahce

Este apoyo incondicional de la presidencia busca acallar los comentarios de la prensa que siembran la duda. La intención del Fenerbahce es mantener al jugador colombiano hasta el final de su cesión. Se espera que Durán pueda sumar minutos en el encuentro de este jueves a las 11:45 a.m. (hora de Colombia) frente al Stuttgart, correspondiente a la tercera jornada de la Europa League, en el que podría ser su regreso oficial a las canchas y el inicio de una nueva oportunidad para que el 'cafetero' demuestre su capacidad goleadora y retribuya la confianza mostrada por los altos mandos de 'los canarios amarillos'.