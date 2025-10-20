Jhon Durán, en el ojo del huracán por su alto costo en Turquía: "Da igual si está o no"

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán sigue siendo tema de conversación en Turquía. A pesar de que el jugador de 21 años ya se encuentra entrenando con el Fenerbahce, la prensa otomana no ha cesado en sus cuestionamientos hacia el antioqueño, especialmente por el alto costo que representa su cesión. El atacante, que llegó como una de las apuestas más llamativas del mercado de fichajes, no ha logrado consolidarse en el esquema del técnico Domenico Tedesco, lo que ha generado críticas tanto de aficionados como de analistas deportivos.

Cabe recordar que la última aparición de Durán con el conjunto de Estambul fue el 27 de agosto, en el compromiso frente al Benfica por los playoffs de la Champions League. Aquel encuentro finalizó con derrota 1-0, resultado que dejó eliminado al cuadro turco, que tuvo que conformarse con disputar la Europa League. Desde entonces, el delantero colombiano no ha vuelto a ser convocado en partidos oficiales, situación que aumenta la presión sobre su desempeño y su futuro en el club.

Críticas a Jhon Durán en Turquía

El pasado fin de semana, Fenerbahce se impuso 2-1 en condición de local ante el Fatih Karagumruk, con goles de Anderson Talisca y Marco Asensio, mientras que Serginho descontó para los visitantes. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Tedesco llegó a 19 puntos y se ubica en la tercera posición de la Superliga Turca, a seis unidades del líder, Galatasaray.

Sin embargo, la atención de la prensa no estuvo en el resultado, sino en la ausencia de Jhon Durán. El colombiano no fue tenido en cuenta para el compromiso, lo que generó fuertes comentarios en los medios locales. Uno de los más críticos fue el periodista Murat Ozbostan, quien arremetió contra el jugador y contra la dirigencia del club por la inversión realizada en su préstamo.

“La primera mitad de la Superliga está a punto de terminar, y Jhon Durán no aparece. Da igual si Durán está o no. La cesión del jugador cuesta 20 millones de euros”, señaló Ozbostan, reflejando el malestar general por la falta de protagonismo del colombiano.

🎙️ @MOzbostan: Süper Lig'in ilk yarısı bitecek, Jhon Duran ortada yok. Duran olsa ne olur, olmasa ne olur. Oyuncunun kiralık maliyeti 20 milyon avro. pic.twitter.com/MlRWN4fGRk — A Spor (@aspor) October 19, 2025

Las cifras no ayudan al atacante: en sus seis presentaciones oficiales con Fenerbahce, Durán apenas ha marcado un gol y una asistencia, números que distan de las expectativas generadas por su llegada procedente del Al Nassr de Arabia Saudita. Su adaptación al fútbol turco no ha sido sencilla, y su bajo ritmo competitivo tras varios meses sin continuidad también ha sido motivo de análisis en la prensa local.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El equipo de Jhon Durán volverá a la acción el jueves 23 de octubre, cuando reciba al Stuttgart en el estadio Şükrü Saracoğlu, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Europa League. El compromiso está programado para las 11:45 a. m. (hora colombiana) y representa una nueva oportunidad para que el delantero cafetero pueda ganarse un lugar en la convocatoria.