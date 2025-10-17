Pierden esperanzas en Jhon Durán, el fichaje estrella de Fenerbahçe; lo comparan con otro atacante

Los colombianos siempre dan de que hablar y uno de los más sale en la prensa y los medios internacionales es Jhon Durán, quien no ha podido mostrar todo su potencial en el Fenerbahçe, en gran parte por una lesión que lo tiene marginado de las canchas hace más de un mes. En Turquía han tratado de llevarlo con calma para que se recupere, sin embargo, su regreso no se ve a la vista todavía y eso ha generado dudas y malestar.

El club amarillo y azul no ha emitido un comunicado aclarando la lesión y más detalles sobre el jugador de 21 años, generando mucha incertidumbre en el ambiente. La poca información que sale a la luz la dan periodistas muy cercanos al club y en las últimas horas se reveló que no está en óptimas condiciones y no lo veremos después de la fecha FIFA, tal como lo dijo su presidente hace unas semanas.

"Puede que Jhon Duran tarde un poco más en regresar; podría ser en el partido contra el Beşiktaş", contó el comunicador Sercan Hamzaoglu. Dicho esto, al poner la lupa sobre el calendario, el colombiano se perdería los encuentros frente a Samsunspor, Karagumruk, Stuttgart y Gaziantep, y volvería hasta el 2 de noviembre cuando visiten al Besiktas por la Superliga de Turquía.

Sercan Hamzaoğlu: Jhon Duran'ın dönmesi biraz daha süre alabilir..



Jhon Duran'ın dönmesi Beşiktaş maçı olabilir. pic.twitter.com/YcfKPNvHMQ — Fener Gaste (@fenergaste) October 17, 2025

Tras conocerse esta noticia de última hora, otros periodistas se mostraron extrañados y se 'bajaron del bus', ya que estaba ilusionados con Durán como una ficha que podía sopesar o igualar el nivel de un atacante de su su archirrival, el Gatalasaray.



"Como aficionado al fútbol, estoy decepcionado tras el traspaso de Jhon Duran a principios de temporada como un jugador que podría rivalizar con Victor Osimhen. No creo que Duran lleve al Fenerbahçe al campeonato", sentenció Suat Umurhan.

💥🗣️ Suat Umurhan: "Sezon başında Jhon Duran'ın, Victor Osimhen'e rakip olabilecek bir oyuncu olarak transfer edilmesinin ardından, bir futbolsever olarak hayal kırıklığı yaşıyorum. Duran’ın Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyacağını düşünmüyorum."pic.twitter.com/i8jBCi0Daf #futbola… — Futbol Aklı (@futballtimvideo) October 16, 2025

Lo cierto es que esta para de Durán no solo afecta su presente con el Fenerbahçe sino también su ilusión de ser incluido en la lista de viajeros de la Selección Colombia para el Mundial de 2026. El exAl Nassr no fue tenido en cuenta por lesión y tiene fuerte competencia por el puesto con jugadores como Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Mateo Cassierra.