En Italia, hasta los rivales elogian a Duván Zapata: "Es un peligro, juega solo y marca"

Uno de los grandes referentes que ha encontrado el Torino en materia ofensiva durante los últimos meses ha sido Duván Zapata, quien luego de ser uno de los delanteros más letales del fútbol italiano con el Atalanta, ha mantenido su ritmo goleador con el conjunto de los 'toros'.

Y es que el inicio de la actual temporada 2024-25 no ha sido para menos, pues el delantero se ha llevado varios elogios, incluso de sus rivales. Este es el caso de Eusebio di Francesco, técnico del Venezia, equipo al que se enfrentará el Torino el próximo viernes 30 de agosto.

El técnico italiano decidió dedicarle especiales palabras a una de sus grandes preocupaciones en la ofensiva, asegurando que es un jugador que, pese a jugar solo en punta, es capaz de generarse sus propias ocasiones de gol y mejor aún, convertirlas,cosa que preocupa sobre manera al Venezia.

"En la delantera tienen a Zapata, que juega solo y marca goles, es uno de sus recursos importantes. Ha encontrado jugadores que asimilan los conceptos inmediatamente”, remarcó el estratega quien solo tiene espacio en su cabeza para el próximo encuentro, por la Serie A.

Publicidad

Cabe resaltar que di Francesco no solo destacó la labor de Zapata, pues también metió a Che Adams, también delantero del Torino, entre sus referenciados en ataque, sin dejar de lado que el colombiano es uno de los más peligrosos que tiene el plantel turinés.

Duván Zapata celebra con el Torino Foto: Torino

"Estamos sólo al principio y nos encontraremos con un equipo que luego pondrá a un jugador delante, Che Adams, que junto a Zapata es muy peligroso", complementó el entrenador al ser preguntado por el ataque de su próximo rival.

Publicidad

Finalmente, decidió hablar un poco de lo que espera que sea el Torino para este encuentro, asegurando que, seguramente, se encontrará con algo totalmente diferente a lo que el equipo del norte de Italia venía mostrando en los últimos años.

"No creo que sea el mismo Torino que jugó hombre a hombre en todo el campo, creo que es diferente. Vanoli también dijo esto en la conferencia. No era el mismo Torino en los partidos que vi, de hecho, a pesar de tener muchos jugadores del año pasado tiene un portero que puede hacer un lanzamiento de 85 metros y te puede hacer bajar con un lanzamiento no creo que sea el equipo que forme las parejas en el partido, aunque haya. Puede que haya momentos en los que sea así, pero no creo que sea totalmente así", de esta manera culminó su intervención el DT del Venezia.