Exjugador de Nacional feliz con apodo que le pusieron en Argentina, mejor que el que tenía acá

Este domingo 2 de febrero Independiente de Avellaneda disputó la tercera fecha de la Primera División Argentina, ganándole 2-0 a Gimnasia y Esgrima , firmando su tercera victoria al hilo, haciéndose con la cima del campeonato, invicto y con puntaje perfecto, gracias también al tanto del colombiano y ex jugador de Atlético Nacional, Álvaro Angulo , quien se estrenó con el gol el 'Rey de Copas'.

Angulo, quien supo coronarse campeón de la liga Betplay II-2024 y de la Copa Betplay 2024 con Atlético Nacional, llegó al fútbol argentino para ser una de las figuras de Independiente de Avellaneda y apenas en dos juegos ya anotó su primer gol y se ganó una renovación del apodo que ya portaba en Colombia, pasando de ser la 'Pantera Negra' por su reconocida celebración como este personaje de ficción, a ser llamado 'Pantera Negra Turbo' por la hinchada roja de Avellaneda en las publicaciones del equipo.

Justo después del final del partido contra Gimnasia y Esgrima, Angulo fue llamado a declarar y compartir palabras con una periodista del reconocido medio argentino 'ESPN', para preguntarle por sus sensaciones desde su llegada y hablar, entre otras cosas, de su nuevo apodo.

"Pantera negra turbo te dicen a vos", señaló la periodista argentina, a lo que el ex de Atlético Nacional comenta que en Colombia era sólo 'pantera negra', sin el turbo, pero no le disgusta que le hayan añadido el 'turbo' a su apodo en Argentina.

Álvaro Angulo estrenó su cuota goleadora con Independiente de Avellaneda. X @Independiente

Publicidad

"En Colombia era pantera negra, acá metieron el turbo y bueno, estoy feliz también con el turbo. Me gusta, me gusta. He sentido el cariño de la gente y bueno, quiero retribuir con goles y con buenas actuaciones", fueron las palabras con las que Álvaro Angulo declaró su gusto por el nuevo sobrenombre que le puso la hinchada de Independiente en redes sociales, con quienes desde el momento de su llegada al club ha tenido una relación más que buena.

Vea acá el momento de la entrevista:

🇨🇴 "EN COLOMBIA ERA PANTERA NEGRA, ACÁ METIERON EL TURBO Y BUENO... ESTOY FELÍZ TAMBIÉN CON EL TURBO"



😎 Álvaro Ángulo habló sobre su particular apodo, luego de su gol y el triunfo vs. Gimnasia



📺 #ESPNFútbol1 | #DisneyPlus pic.twitter.com/wkuut0ukhh — SportsCenter (@SC_ESPN) February 3, 2025