Falcao García, contento por permanencia de Rayo: "Es importantísimo para el club"

El delantero del Rayo Vallecano, Radamel Falcao García,agradeció a Dios la salvación matemática del conjunto madrileño, que militará la próxima temporada en LaLiga EA Sports tras el empate del Cádiz contra el Las Palmas este domingo 19 de mayo en la penúltima jornada.

"Gracias a Dios. Es importantísimo para este club y para una afición que nos acompaña siempre. Quiero agradecerles estos tres años y les deseo muchos éxitos en el futuro", afirmó el atacante colombiano tras perder contra el Barcelona (3-0).

Desde el césped del Estadio Olímpico Lluís Companys, el delantero samario afirmó ante las cámaras de 'DAZN' que les gustaría haber "resuelto con antelación" la permanencia en una "temporada complicada".

"Desafortunadamente, este no es el resultado esperábamos. En otras ocasiones no habíamos tenido tantas oportunidades y habíamos sido más certeros. Hoy (domingo) se generaron muchas oportunidades y no las concretamos", analizó sobre el partido contra el Barcelona.

Barcelona y Rayo Vallecano en acción de juego en la Liga de España, este domingo. MANAURE QUINTERO/AFP

El artillero colombiano, que termina contrato el 30 de junio, aseguró que quiere "seguir jugando", porque se siente "bien", y que analizará con su familia qué hacer en el futuro. También comentó que "no hay nada oficial que se haya hablado" por ahora con el Rayo Vallecano.

E el juego contra los 'culés', el 'Tigre' estuvo en cancha once minutos, al ingresar 79 por su compañero, Sergio Camello.

Así fue el desarrollo del partido:

El Barça, que venció 3-0 este domingo al Rayo Vallecano, aseguró su segunda posición de la Liga por detrás del Real Madrid, ya proclamado campeón y que empató 4-4 en su visita al Villarreal, donde brilló Alexander Sorloth con cuatro goles.

A falta de una jornada para el final del campeonato, el orden en el 'Top 4' de la Liga no se moverá: el Real Madrid, que ganó su 36º título, terminará primero por delante de su eterno rival FC Barcelona (2º), del Girona (3º) y del Atlético de Madrid (4º).

Con los cuatro equipos clasificados a la próxima Liga de Campeones, los clubes catalanes y madrileños atravesaron escenarios diferentes durante esta 37ª jornada unificada disputada a partir de las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.

Lejos de ser convincente, el Barça se impuso por 3-0 contra el Rayo Vallecano con un doblete de Pedri (72, 75) y una joya del polaco Robert Lewandowski (3), despejando las dudas que rodean su final de temporada y el futuro del entrenador Xavi Hernández.