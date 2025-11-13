Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hernán ‘Bolillo’ Gómez no irá al Mundial 2026 con El Salvador; derrota 4-0 con Surinam

Hernán ‘Bolillo’ Gómez no irá al Mundial 2026 con El Salvador; derrota 4-0 con Surinam

Este jueves la selección de El Salvador se quedó sin chances de ir al Mundial del próximo año, tras la goleada sufrida. El técnico colombiano no pudo conseguir el objetivo.

Por: EFE
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Hernán 'Bolillo' Gómez El Salvador
Hernán 'Bolillo' Gómez con selección El Salvador - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad