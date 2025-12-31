Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz lanzó su primera canción: 'La Promesa', junto a reconocidos artistas de champeta

Luis Díaz lanzó su primera canción: 'La Promesa', junto a reconocidos artistas de champeta

Así como brilla en las canchas, con Bayern Múnich y la Selección Colombia, Luis Díaz quiere destacarse como cantante y estrenó este tema, con emotivo video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
Luis Díaz, jugador de Bayern Múnich y Selección Colombia, se estrenó como cantante
