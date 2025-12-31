Luis Díaz lanzó su primera canción: 'La Promesa', junto a reconocidos artistas de champeta

Luis Díaz, de la mano de su profesionalismo, entrega, humildad y carisma, se convirtió en un referente dentro y fuera de las canchas. Y es que las nuevas generaciones, lo ven como un ejemplo a seguir, teniendo en cuenta que es figura en el Bayern Múnich y la Selección Colombia. Además, nunca niega un saludo, comparte con la gente y les cumple sus deseos, con fotos, autógrafos y cortas charlas.

Entendiendo esto, concluyó el 2025 con una sorpresa para sus miles de seguidores. "Cierro el año, agradecido. A Dios, por guiar cada paso, darme fuerzas cuando el camino se volvió cuesta arriba y no soltarme jamás, incluso cuando parecía imposible. A mi familia, gracias de corazón. Por estar siempre, en los sacrificios, momentos difíciles y cada sueño que parecía lejano", escribió en su cuenta de Instagram.

"Nada de esto sería real sin ustedes. Todo esfuerzo cobra sentido cuando puedes devolverle a los tuyos aunque sea una parte de todo lo que hicieron para verte salir adelante. Esta canción nace desde lo más profundo del corazón, desde el agradecimiento más sincero por lo que hemos construido ahora", añadió en la publicación, que ya cuenta con miles de reacciones, entre comentarios y 'me gusta'.

Pero no fue lo único que redactó, ya que se trataba de un hecho sin precedentes y que llamó la atención de todos. Luis Díaz se lanzó como cantante y presentó su primera canción oficial, que se llama 'La Promesa'. Allí, está acompañado de dos de los principales artistas y exponentes de la champeta, como lo son Juanda Iriarte y Nelsen, con quienes tiene una linda amistad desde hace un buen tiempo.



"Esto es el resultado de un camino largo, de fe, trabajo y amor. Un camino donde Dios ha obrado de gran manera y donde mi familia ha luchado conmigo y por mí. Todo lo que soy, y todo lo que tengo, es gracias a eso. Gracias Dios. Gracias familia. Gracias Nelsen Music y a Juanda Iriarte por creer, acompañar el proceso y hacer real este proyecto que lleva por nombre: 'La Promesa'", sentenció, 'Lucho'.

Luis Díaz con su papá y familiares, de vacaciones en Cartagena. Foto: @luisdiaz19_.

