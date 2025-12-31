Luis Díaz y un 2025 con resiliencia: de prescindible en Liverpool a figura clave en el Bayern Múnich

A muy poco de que despidamos el 2025, en Gol Caracol hacemos un balance sobre el rendimiento de Luis Díaz en este año que tuvo un cambio importante para él: se despidió de Liverpool y ahora figura como estelar en el Bayern Múnich.

El guajiro arrancó este año con unos números destacados correspondientes a la primera parte de la temporada con los 'reds'. Para enero, ya había marcado 12 goles y registrado cuatro asistencias en 25 encuentros. El nuevo proposito era mantener la regularidad que venía mostrando bajo el mandato de Arne Slot, quien incluso se la jugó en varias oportunidades, poniéndolo como delantero '9' y no por la banda.

'Lucho' logró rendir en esa misma posición, pero no tuvo el mismo impacto. En las cuatro competencias que tuvo (Premier League, Champions League, EFL Cup y FA Cup) disputó 25 encuentros en los cuales anotó cinco tantos y dio cuatro asistencias.

El bajón no solo fue del colombianos sino también del equipo. En las Champions quedaron eliminados en octavos de final, tras caer con el PSG, en la FA Cup se despidieron apenas en la cuarta ronda luego de una sorpresiva caída con el Plymouth Argyle; en la EFL Cup las presentaciones fueron mejores, pero fueron derrotados en la final por el Newcastle United. Finalmente, la hazaña se consiguió con el título de la Premier League, competencia que no ganaban desde el 2019-20.



Luis Díaz en Liverpool

Con la temporada ya finalizada, los rumores surgieron de inmediato y Díaz Marulanda sonó para varios clubes importante como el Barcelona. En Inglaterra la prensa señalaba que 'Lucho' no era imprescindible mientras que en el entorno del jugador se hablaba del poco interés de los 'reds' en aumentarle el salario, ya que era uno de los que menos cobraba dentro de la plantilla.

La novela terminó en julio de este año al anunciarse su fichaje por el Bayern Múnich de Alemania por 70 millones de euros. El ambiente fue hostil, la prensa 'bávara' aseguraba que habían pagado mucho dinero por un jugador de 28 años. El guajiro hizo caso omiso y decidió hablar en la cancha. 13 goles y siete asistencias en 22 partidos fueron su carta de presentación y los números con los que terminó de sellar un 2025 dorado.

Bayern Múnich marcha primero en la Bundesliga con 41 puntos en 15 partidos. El club alemán no conoce la derrota en el rentado local y tiene uno de los tridentes de ataque más temibles de Europa con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.



Acción con la Selección Colombia y clasificación al Mundial de 2026

El nacido en Barracas no solo marca la diferencia en clubes sino que también es una de las estrellas del combinado nacional y uno de los fijos del DT Néstor Lorenzo. En este año, disputó cinco encuentros por las Eliminatorias Sudamericanas, en los cuales le anotó gol a Brasil, Paraguay y Argentina. El objetivo se logró, la Selección Colombia clasificó a la Copa Mundo de 2026 como tercera con 28 puntos.

En el remate de 2025, Díaz Marulanda también estuvo presente en cuatro juegos de fogueo. Contra Canadá y Nueva Zelanda pasó en blanco, pero frente a México y Australia no perdonó y anotó.

El propósito para Luis Díaz en el 2026 será seguir rompiéndola en el Bayern Múnich y ayudar a la Selección Colombia a realizar su mejor presentación en un Mundial.