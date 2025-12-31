Asombro en periodismo argentino por megatatuaje de Duván Vergara: “Le dieron hasta el pésame”

Duván Vergara no solo ha dado de qué habar en Argentina por su actualidad en Racing, pues fue subcampeón de la liga de ese país y de a poco ha ido ganando la condición de titular.

El monteriano ahora fue tema de conversación por el descomunal tatuaje que se hizo en gran parte de su cuerpo, pues se plasmó la cara de un león que le cubrió todo el abdomen y la totalidad del pecho.

Dicha excentricidad no pasó desapercibida en los medios de comunicación, que registraron la noticia por lo inusual de la misma debido a que se trató de una delicada intervención de 9 horas para la que debió ser anestesiado y en un consultorio médico.

De hecho, el propio jugador publicó en sus redes sociales el proceso al que se sometió y el resultado del mismo, lo que no dejó de causar preocupación por las posibles afectaciones que algo así puede producir, ya que otros futbolistas han sufrido consecuencias en su salud y nivel de juego luego de hacerse grandes tatuajes.



Publicidad

Sin embargo, Vergara se pintó la piel durante su periodo de vacaciones de fin de año con la idea de alcanzar a tener una óptima recuperación antes de reincorporarse a los trabajos de Racing.

Lo cierto es que no solo el periodismo de deportes se sorprendió con lo visto, sino que medios de otro estilo también dedicaron sus espacios para mostrar la osadía del ‘cafetero’ de 29 años de edad.



Periodismo argentino, sorprendido con tatuaje de Duván Vergara

Una de las reacciones más virales se vio en el canal América TV de Argentina, donde los presentadores de uno de los programas de variedades quedaron atónitos con lo hecho por el atacante cordobés.

Publicidad

“El muchacho alquiló un quirófano porque decidió tatuarse todo el torso. Pero antes de dormirlo le dieron hasta el pésame, la bendición y oraciones”, narró con cierto grado de incredulidad uno de los informadores.

Y dio a entender que se trató de algo difícil de entender: “Tremendo león se tatuó en el torso. Entró con el torso limpio y miren cómo terminó. 9 horas en un quirófano y ahora no puede estar al sol”.

Finalmente, se le puso algo de humor a la situación: “Si ustedes querían hacer algún tatuaje, copien al colombiano de Racing”.

Lo cierto es que Vergara debe afrontar en enero la pretemporada de Racing en el verano argentino teniendo especial cuidado con su piel, prevención que podría hacer que no esté al 100 % de su nivel deportivo.