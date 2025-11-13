"Para James Rodríguez la MLS es una posibilidad, le dará ritmo para llegar al Mundial"

Mientras James Rodríguez continúa concentrado con la Selección Colombia en Estados Unidos, donde el equipo nacional enfrentará a Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, su futuro profesional vuelve a ocupar los titulares.

El mediocampista cucuteño, de 34 años, atraviesa un momento decisivo en su carrera tras confirmarse su salida de León de México, club con el que no renovó contrato. Desde entonces, su nombre ha sido vinculado con varios equipos del continente, especialmente de la Major League Soccer (MLS) como también sus opciones de seguir en la Liga MX.

A pesar de las especulaciones, James se mantiene enfocado en llegar en plenitud física al Mundial de 2026, que podría marcar su última participación con la ‘tricolor’. Su deseo es encontrar un proyecto deportivo que le garantice continuidad y ritmo competitivo, aspectos que han sido intermitentes en los últimos años debido a lesiones y decisiones contractuales.



“James está pensando seriamente en su futuro”

James Rodríguez es una de las figuras de la Selección Colombia. X de @FCFSeleccionCol

En diálogo con Gol Caracol, el exdefensor de la Selección Colombia, Luis Carlos Perea, reveló una conversación reciente que sostuvo con el actual capitán del equipo nacional. Según 'Coroncoro', James tiene claro que el tiempo apremia y que debe elegir con inteligencia su próximo destino.

“James es el 10 de la Selección Colombia, un jugador clave para nosotros que debe estar preparado. Ya está pensando seriamente en lo que será su futuro, porque no quiere perderse el Mundial. Esa fue la charla que tuve con él después de su práctica”, aseguró el exjugador.

Perea también mencionó que el fútbol de los Estados Unidos se perfila como una alternativa concreta para el colombiano: “La MLS es una posibilidad muy llamativa. Le permitiría mantener un buen nivel competitivo y, al mismo tiempo, le daría estabilidad para llegar en gran forma a la Copa del Mundo”.



Números de James Rodríguez

Durante su etapa en León, James Rodríguez disputó 34 partidos oficiales en todas las competiciones, sumando cinco goles y nueve asistencias en 2.559 minutos. Aunque su rendimiento fue irregular, el exjugador del Real Madrid continúa siendo una de las figuras más influyentes del fútbol colombiano.