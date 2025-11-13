Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Para James Rodríguez la MLS es una posibilidad, le dará ritmo para llegar al Mundial"

"Para James Rodríguez la MLS es una posibilidad, le dará ritmo para llegar al Mundial"

El futuro del capitán de la Selección Colombia es incierto tras su salida de León, por lo que su nombre comienza a sonar en varios equipos donde podría continuar su carrera.

Por: Javier García
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
James Rodríguez
James Rodríguez en Colombia vs México - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad