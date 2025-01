Histórico entrenador de la Liga MX y una 'puya' a James Rodríguez: "Es una bomba de tiempo"

James Rodríguez ha causado todo tipo de sensaciones tras su fichaje por el León de México. Opiniones a favor y en contra ha sido la orden del día en diversos sectores, el más reciente en tener unas palabras para el '10' colombiano fue Ricardo Ferretti de Oliveira, un histórico en el balompié 'azteca'.

El hoy panelista de un programa de televisión deportivo fue contundente en sus declaraciones sobre la llegada de Rodríguez Rubio al las 'fieras', destacando que si bien le daba el derecho de la duda, el capitán de la Selección Colombia era una "bomba de tiempo" y no quiere que se vuelva a repetir lo que ya pasó en su momento con Javier 'Chicharito' Hernández.

Fue en 'Fútbol Picante' de la cadena de 'ESPN', que Ferretti, de 70 años, aseguró que el tema con el exmediocampista del Rayo Vallecano va más en su actitud que en su calidad como jugador, y no entiende la razón de brillar en la 'tricolor'; pero tener problemas extra deportivos en los clubes en los que ha estado, ha sido uno de sus 'lunares'.

“Vamos a dar el derecho de la duda, pero en los últimos cinco años viene cada vez más a la baja. En todas las copas que ha jugado con la Selección ha sido un genio, pero en los últimos cinco equipos cada vez va más en picada. James es una bomba de tiempo”, afirmó el exDT.

Y continuó: "No creo que esto sea cuestión del entrenador o de los directivos, es cuestión de él mismo, que tenga el gusto de jugar fútbol, de querer demostrar lo que realmente es, no nada más en la Selección, allá es de los mejores que he visto junto a Valderrama, pero en los equipos no lo ha demostrado a pesar de la confianza que le han dado".

La leyenda del fútbol mexicano habló también de manera contundente sobre la llegada del cucuteño y cómo los medios de comunicación han vendido a nivel de marketing la importancia de esta misma para la Liga MX y para el club León, comparando su arribo con el que fue su excompañero en el Real Madrid, el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, quien volvió a las 'Chivas' Guadalajara para hacer historia con su club y si bien a nivel marketing lo hizo, vendiendo cientos de camisetas, a nivel deportivo quedó debiendo mucho.

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres. AFP.

"Seguimos contratando por lo que fue hace 10 años. Lo mismo pasó con 'Chicharito', lo contrataron y vendieron 5 mil camisetas y ¿Cuándo ha jugado? Yo soy entrenador y quiero que juegue no que venda camisetas", concretó.

¿Cuándo debutarías James Rodríguez con el club León?

Según indican diferentes medios de comunicación y el propio presidente del equipo, James Rodríguez podría hacer su debut el 25 de enero cuando enfrenten al Juárez, por la segunda jornada de la Liga MX, a las 6:00 p.m.; hora Colombia.

Se entiende que el debut de Rodríguez Rubio será hasta esta fecha debido a que será el primer partido que ejerzan en condición de local, precisamente para hacer la presentación frente a su hinchada en todo su esplendor. Cabe destacar que el león debutará el próximo sábado 18 de enero frente al Atlas del arquero de la Selección Colombia, Camilo Vargas .

James Rodríguez en su paso por el Rayo Vallecano. Florencia Tan Jun/Getty Images