Pep Guardiola asume su responsabilidad y confiesa un grave error con el Manchester City

El español Pep Guardiola , técnico del Manchester City , asumió la responsabilidad por el mal momento de su equipo, que no vive sus mejores días ni en la Primera división de Fútbol inglés ni en la renovada Liga de Campeones, y dijo que quizás debería haber reconstruido la plantilla en el pasado mercado de fichajes, en el que únicamente incorporó al alemán Ilkay Gündogan, que había partido al Barcelona y regresó al equipo inglés; y al brasileño Savinho, procedente del ES Troyes, de Francia.

"En verano el club pensó en ello (fichar) y dije: no, no quiero fichajes", aseguró Guardiola en su más reciente rueda de prensa, donde detalló que la decisión fue suya, debido a la plena confianza que tiene en sus jugadores, pero que no esperó en ningún momento vivir la serie de lesiones claves que ha sufrido.

"Confío mucho en estos chicos y pensé que podríamos repetir los éxitos, pero después de las lesiones que hemos tenido, quizás deberíamos haber fichado", detalló Guardiola.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City - Foto: DARREN STAPLES/AFP

El City, que se enfrenta este martes 14 de febrero al Brentford, es sexto en la Premier League, a doce puntos del líder (el Liverpool del colombiano Luis Díaz, con 46 unidades y con un juego menos) y, con un partido más, está eliminado de la Copa de la Liga y en la Champions League tendrá un partido vital contra el Paris Saint Germain del también entrenador español Luis Enrique, el próximo miércoles 22 de enero, para no quedarse fuera a las primeras de cambio.

Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro 2024. FRANCK FIFE/AFP.

Además, el club ha tenido que lidiar con muchas lesiones esta temporada, especialmente la del ganador del Balón de Oro a mejor futbolista del año, el mediocampista español Rodrigo Hernández, que se rompió el ligamento cruzado, y futbolistas como el lateral inglés Kyle Walker, capitán y referente del equipo, que han pedido salir en este mercado invernal.