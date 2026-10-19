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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Increíble, pero cierto: Luis Díaz y Harry Kane, con registro negativo en Bayern Múnich

Increíble, pero cierto: Luis Díaz y Harry Kane, con registro negativo en Bayern Múnich

Si bien la temporada 2026-27 apenas está arrancando, el colombiano Luis Díaz y el goleador inglés Harry Kane comandan un listado negativo del conjunto alemán.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Luis Díaz y Harry Kane.
Luis Díaz y Harry Kane.
afp.

El Bayern Munich es uno de los mejores equipos del mundo, y así lo demostró la temporada pasada, al ganar tres títulos en Alemania: la Bundesliga, la Copa y la Supercopa. Gran parte del éxito fue por su tridente letal de ataque, conformado por el colombiano Luis Díaz, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise.

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Para esta nueva temporada, con muy pocos cambios en su nómina, se espera un rendimiento igual de superlativo. Sin embargo, en este inicio, los valores han dejado algunas dudas. En Bundesliga han ganado cuatro partidos y han empatados, mientras que en la Champions League cosechan un triunfo y un empate.

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Si bien el promedio de goles se mantiene alto, Luis Díaz y Harry Kane aparecen en un registro negativo del Bayern Múnich.

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Según el portal 'Sofascore', Díaz Marulanda es el jugador con más opciones de gol falladas con un total de ocho, seguido de Kane con siete. Más abajo aparecen Olise con cuatro, Ismael Saibari con tres y Dayot Upamecano, con dos.

Pese a eso, el inicio temporada de los dos atacantes no es tan irregular como lo pinta esa estadística. El guajiro ha marcado cinco goles en 10 partidos, mientras que Kane registra nuevas anotaciones en los mismos 10 juegos.

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Y es que justamente la prensa y los aficionados del Bayer habían puesto el foco sobre 'Lucho', señalando que no se había mostrado muy fino de cara al arco. Sin embargo, luego del parón de las fechas FIFA, donde no fue tenido en cuenta la selección Colombia para darle descanso, el habilidoso extremo mostró una gran mejoría marcando cuatro goles en dos partidos, uno contra el Viking en la Champions League y el reciente triplete frente al RB Leipzig por la Bundesliga.

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Lo cierto es que el Bayern marcha como líder de la Liga de Alemania con 14 puntos y es décimo con cuatro unidades en la fase liga de la Champions League. El próximo reto de Díaz y los 'bávaros' será el próximo miércoles 21 de octubre contra el Arsenal.

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