Boca Juniors, de Álvaro Montero y Sebastián Villa, a romper feo registro jugando en Brasil

Vasco da Gama dio el campanazo de la Copa Sudamericana 2026 al vencer a Boca Juniors por 1-0 en La Bombonera y espera sentenciar su clasificación el martes en el Maracaná, en Rio de Janeiro.

El Xeneize sufrió un duro golpe en su intento de convertirse en el primer tricampeón del torneo, que ya ganó en 2004 y 2005, al perder en su bastión de La Bombonera ante un Vasco da Gama que jugó la última media hora con diez jugadores.

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Un gol de cabeza de Adson a los 24 minutos le bastó al equipo carioca, que sufrió la expulsión del atacante colombiano Carlos Andrés Gómez a los 63 minutos.

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El equipo brasileño puso fin a un invicto de 17 partidos del popular club auriazul, que echó en falta a su capitán, Leandro Paredes, baja por lesión, y que podría volver a la oncena el martes para la revancha (00H30 GMT del miércoles) en el Maracaná.



"Del 1 al 10, está en un 5", afirmó el entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, que reconoció que la ausencia del mediocampista se siente "dentro y fuera del campo" .

"A la gente le digo que mantengan la ilusión. Somos Boca e iremos a dejar todo... crean en el equipo, el grupo está bien, la derrota dolió", agregó el Vasco Arruabarrena.

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"No vamos a anticipar nada... Tenemos que hacer nuestro fútbol e ir a buscar (la victoria) porque somos Boca", afirmó.

El cuadro argentino no juega una final de Sudamericana desde que ganó la estrella en 2005, mientras que los cruzmaltinos tienen la opción de pelear por su primer título en el certamen.

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Boca Juniors y un alarmante registro en Brasil

La tarea para los argentinos no es nada fácil, ya que registran once partidos consecutivos sin ganar en Brasil, la peor racha de su historia en ese país según el portal 'TyC Sports'. La última victoria del Xeneize en territorio carioca fue el 2 de diciembre de 2026 cuando superaron 1-0 a Internacional en Porto Alegra con anotación de Carlos Tevez, en juego válido por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los últimos once partidos de Boca Juniors en Brasil

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13/01/2021 - Santos 3-0 Boca | Semifinal (vuelta) Copa Libertadores 2020

11/05/2021 - Santos 1-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2021

20/07/2021 - Atlético Mineiro 0 (3) - 0 (1) Boca | Octavos de final (vuelta) Copa Libertadores 2021

26/04/2022 - Corinhians 2-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2022

26/06/2022 - Corinthians 0-0 Boca | Octavos de final (ida) Copa Libertadores 2022

05/10/2023 - Palmeiras 1 (2) - 1 (4) Boca | Semifinal (vuelta) Copa Libertadores 2023

04/11/2023 - Fluminense 2-1 Boca | Final Copa Libertadores 2023

25/04/2024 - Fortaleza 4-2 Boca | Fase de grupos Copa Sudamericana 2024

22/08/2024 - Cruzeiro 2 (5) - 1 (4) Boca | Octavos de final Copa Sudamericana 2024

28/04/2026 - Cruzeiro 1-0 Boca | Fase de grupos Copa Libertadores 2026

15/09/2026 - San Pablo 1-1 Boca | Cuartos de final (vuelta) Copa Sudamericana 2026