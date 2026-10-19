PSG vs. Barcelona, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Champions League

¿Qué mejor examen para conocer la fortaleza del Barcelona, el equipo de moda del momento tras su racha invicta, que enfrentrarse al mejor equipo de las dos últimas temporadas, el París Saint-Germain?

Pocos carteles ofrecen tantos alicientes, Dembélé contra Lamine Yamal, Rodri frente a Vitinha, Gordon ante Doué. El Parque de los Príncipes albergará a buena parte de los favoritos al Balón de Oro, pero también a dos equipos bien formados, estructurados y convertidos en máquinas de ganar.

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A pocos días del Clásico del Camp Nou, los de Hansi Flick, diezmados en su defensa, pondrán a prueba la buena salud que han demostrado en un inicio de temporada virtuoso frente al campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones, que ha ido enderezando un comienzo irregular para volver a situarse a la altura de lo exigido por Luis Enrique.

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El duelo, que se ha convertido a lo largo de las dos últimas campañas en uno de los enfrentamientos más brillantes del mundo, llega en un momento temprano del año entre dos equipos que sueñan con medirse, cara a cara, cuando los títulos empiecen a caer.



Tras las goleadas contra Feyenoord (5-1) y Galatasaray (1-4), el Barça visita París con tres ausencias en la zaga, pues a la baja por lesión de Andreas Christensen se les unieron en la enfermería Eric García y Jules Kounde este fin de semana.

En el duelo liguero ante el Betis, también fue sustituido por precaución Gerard Martín, aunque el central catalán ha entrado finalmente en la convocatoria, donde la novedad es el joven central del filial Álex Campos.

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El técnico alemán tendrá, por tanto, problemas para confeccionar la línea defensiva, con Pau Cubarsí y Gerard Martín como posibles centrales. Y un plan B en el que Rodrigo Hernández 'Rodri' podría retrasar su posición para no forzar a Martín pensando en el Clásico, por lo que Marc Bernal o Pablo Paéz Gavira 'Gavi' ocuparían su plaza junto a Pedro González 'Pedri' en el doble pivote.

Pese a estos contratiempos tácticos, el Barça, que suma once victorias en otros tantos partidos, con un balance de 48 goles a favor y 11 en contra, llega intratable a la cita parisina y liderado con un Lamine Yamal en estado de gracia.

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El extremo de Rocafonda, uno de los favoritos al Balón de Oro, formará en ataque junto a Anthony Gordon, otros de los futbolistas azulgranas más en forma en este primer tercio de temporada.

La vuelta a la titularidad de Raphael Dias 'Raphinha' tras superar sus problemas musculares o la continuidad de Dani Olmo como falso '9' completarán la ofensiva del cuadro catalán, con Fermín López como el futbolista indiscutible en la media punta.

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La escuadra de Luis Enrique ya conoce la trayectoria adecuada en la competición, ir de menos a más, pero también sabe de la importancia de ganar confianza en duelos de alta gama como el que afrontará al técnico con el equipo de sus amores.

Será el cuarto duelo como entrenador del PSG y lo afrontará con un problema en su defensa y no uno menor: la baja de Nuno Mendes, lesionado, deja al equipo en mala situación por la zona del campo por la que ataca Lamine Yamal, la principal amenaza azulgrana.

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El portugués, que ya plantó cara al español en los octavos de final del pasado Mundial hasta que se lesionó, abandonó también lesionado el estadio de Estrasburgo el pasado sábado. Su sustituto natural es el francés Lucas Digne, que no está dando mucha seguridad. El exjugador del Barça, además, ya demostró sus problemas para frenar a Lamine Yamal en las semifinales del pasado Mundial, con un penalti incluido que puso en ventaja al conjunto de Luis de la Fuente.

Ese es el principal quebradero de cabeza del técnico español, que dio descanso a Dembélé para afrontar en mejores condiciones al Barça y que tiene al resto de su equipo en buena disposición para un choque que también tiene valor de termómetro para los parisinos.

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Tras haber recuperado el liderato de la liga, el juego vuelve a recordar al de las dos gloriosas pasadas campañas, pero la exigencia de Luis Enrique es siempre máxima, lo que otorga al partido una atención máxima.

Hora y dónde ver PSG vs. Barcelona

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Fecha: martes 20 de octubre.

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Parque de los Príncipes, en París.

Transmisión: Disney+ - ESPN.