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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández causa alerta en Betis, a días de una nueva salida en Champions League

'Cucho' Hernández causa alerta en Betis, a días de una nueva salida en Champions League

Este lunes, Real Betis se pronunció con un comunicado sobre el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, tras la derrota del pasado sábado con el Barcelona.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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'Cucho' Hernández en Betis vs. Barcelona por la Liga de España.
'Cucho' Hernández en Betis vs. Barcelona por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

El delantero colombiano del Real Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández sufre una lesión en el sóleo proximal izquierdo de la que ha informado este lunes el club bético.

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La lesión se le produjo en el encuentro del pasado sábado frente al Barcelona, en el que el punta cafetero fue sustituido en la última media hora por el irlandés Troy Parrott.

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"El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución", se lee en el comunicado

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Según el portal 'Estadio Deportivo, habrá que esperar que ocurre en las siguientes sesiones de trabajo en el conjunto sevillano. "Habrá que ver si este hecho se reduce a este lunes o, si en las horas previas al duelo frente al Feyenoord, tampoco se le ve trabajando con sus compañeros. Un hecho a tener en cuenta debido a la importancia del ariete en los esquemas de Pellegrini, aunque con la ventaja de contar con un valor seguro como es Parrott", señaló el citado medio.

Más allá de la lesión contra los 'culés', Hernández sobresalió en el partido y acaparó algunas portadas de la prensa por cuenta de la mano que cometió en el inicio de la acción de gol de Giovani Lo Celso que finalmente fue anulada, tras revisión en el VAR.

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Ahora bien, otro detalle que no pasó desapercibido en el entrenamiento de este lunes, fue una larga charla del DT con el director deportivo. "Aparte de mirar a lo que ocurría entre los jugadores, uno de los detalles ha estado en la presencia de Manu Fajardo en el entreno. Cuando ya habían pasado cerca de diez minutos desde que comenzase la sesión, el director deportivo ha bajado al césped y ha estado conversando con algunos miembros del cuerpo técnico verdiblanco. Posteriormente, se ha dirigido a la posición tanto de Pellegrini como de Cousillas, manteniendo una distendida charla con ellos mientras los jugadores realizaban varios rondos", agregó el portal.

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